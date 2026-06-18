BERENBERG stuft Auto1 auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Die Kapitalmarktveranstaltung habe die Hoffnung auf einen Breakeven im Privatkundengeschäft des Gebrauchtwagenhändlers bis 2029 genährt, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochabend./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 17:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 25,54EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Wolfgang Specht

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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