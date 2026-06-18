BERENBERG stuft Auto1 auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Die Kapitalmarktveranstaltung habe die Hoffnung auf einen Breakeven im Privatkundengeschäft des Gebrauchtwagenhändlers bis 2029 genährt, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochabend./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 17:12 / GMT
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Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 25,54EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Wolfgang Specht
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wolfgang Specht
Analysiertes Unternehmen: Auto1
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