Goldpreis
Goldpreis schießt um +1,19 % hoch – jetzt 4.308,31 USD
Goldpreis legt +1,19 % zu und erreicht 4.308,31 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,84 %
|1 Monat
|-4,69 %
|3 Monate
|-13,53 %
|1 Jahr
|+27,72 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.373,27USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.308,31USD ein Wert von 6.385,96USD geworden – ein Gewinn von +27,72 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Anleger-Sentiment zum Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Nach einem FED-begründeten Abverkauf setzte eine Erholung ein, aktuell liegt der Kurs über 4.320 USD; einige Beiträge nennen Zielbereiche um 4.200–4.350 USD bei News (Trump-Vertragsunterzeichnung). Technisch diskutiert man entweder weitere Korrektur oder Turnaround. Zentralbanken-Nachfrage gilt als relevanter Treiber für Gold; miners-News werden positiv erwähnt. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird im Text nicht angegeben.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|336,65EUR
|-1,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|120,55EUR
|+1,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|239,66EUR
|-1,92 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|344,74EUR
|-4,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|89,01EUR
|-5,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|544,45EUR
|-3,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|353,80EUR
|-0,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|72,72EUR
|+1,56 %
|Long
|1
|0,00
|120,55EUR
|+1,74 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,781EUR
|+4,60 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.