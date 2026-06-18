Goldpreis schießt um +1,19 % hoch – jetzt 4.308,31 USD

+1,19 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,84 % 1 Monat -4,69 % 3 Monate -13,53 % 1 Jahr +27,72 %

Bullen dominieren den Handel: Gold legtzu und notiert bei 4.308,31. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.373,27USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.308,31USD ein Wert von 6.385,96USD geworden – ein Gewinn von +27,72 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Anleger-Sentiment zum Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Nach einem FED-begründeten Abverkauf setzte eine Erholung ein, aktuell liegt der Kurs über 4.320 USD; einige Beiträge nennen Zielbereiche um 4.200–4.350 USD bei News (Trump-Vertragsunterzeichnung). Technisch diskutiert man entweder weitere Korrektur oder Turnaround. Zentralbanken-Nachfrage gilt als relevanter Treiber für Gold; miners-News werden positiv erwähnt. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird im Text nicht angegeben.