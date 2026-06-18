Silber explodiert plus +1,48 % auf 68,93 USD

+1,48 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,62 % 1 Monat -8,98 % 3 Monate -12,47 % 1 Jahr +86,19 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 68,93. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,82715USD. Heute steht er bei 68,93USD. Das Investment wäre auf 2.668,92USD gewachsen – eine Steigerung von +166,89 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes Silber-Sentiment: Charttechnisch könnte ein kurzes Aufwärts-Signal bis ca. 87 USD auftreten, doch kein klares 2–3 Jahre-Aufwärts-Szenario. Fundamentale Treiber bleiben Angebotsdefizite, Industrienachfrage und Notenbank-Pfade. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht in Prozent angegeben und bleibt uneinheitlich; der FED-Ton dominiert die Richtung.