Silberpreis
Silber explodiert plus +1,48 % auf 68,93 USD
Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +1,48 % auf 68,93 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,62 %
|1 Monat
|-8,98 %
|3 Monate
|-12,47 %
|1 Jahr
|+86,19 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,82715USD. Heute steht er bei 68,93USD. Das Investment wäre auf 2.668,92USD gewachsen – eine Steigerung von +166,89 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes Silber-Sentiment: Charttechnisch könnte ein kurzes Aufwärts-Signal bis ca. 87 USD auftreten, doch kein klares 2–3 Jahre-Aufwärts-Szenario. Fundamentale Treiber bleiben Angebotsdefizite, Industrienachfrage und Notenbank-Pfade. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht in Prozent angegeben und bleibt uneinheitlich; der FED-Ton dominiert die Richtung.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|336,65EUR
|-1,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|120,55EUR
|+1,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|239,66EUR
|-1,92 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|344,74EUR
|-4,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|89,01EUR
|-5,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|544,45EUR
|-3,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|353,80EUR
|-0,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|72,72EUR
|+1,56 %
|Long
|1
|0,00
|120,55EUR
|+1,74 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,781EUR
|+4,60 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.