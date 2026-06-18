Goldman Sachs bestätigt 'Buy' – BNP Paribas knackt 5% bei flatexDEGIRO

Die US‑Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Einschätzung für den Online‑Broker flatexDEGIRO SE unverändert auf „Buy“ belassen und ein Kursziel von 47 Euro bestätigt. In einer am 15. Juni 2026 verbreiteten Analystenstudie betont Goldman Sachs, dass flatexDEGIRO nach einer umfassenden Branchenanalyse weiterhin zu den Top‑Favoriten der Bank zählt. Die Aktie verbleibe auf der sogenannten „Conviction List“ – einer Auswahlliste für besonders überzeugende Investmentideen. Die Neubewertung signalisiert, dass Goldman Sachs das Geschäftsmodell und die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Brokers weiterhin positiv bewertet.

Parallel zu der Analystenbestätigung wurde eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die einen spürbaren Anstieg institutioneller Beteiligung dokumentiert: BNP Paribas Asset Management Europe SAS hat nach eigener Meldung den Anteil an flatexDEGIRO auf 5,01 Prozent erhöht. Die Schwellenberührung erfolgte demnach am 11. Juni 2026; der Meldewert basiert auf einer Gesamtzahl von 110.134.548 nach § 41 WpHG ausgewiesenen Stimmrechten. Konkret hält BNP Paribas 3.335.895 direkt und 2.186.267 zugerechnete Stimmrechte, was in der Summe 5.522.162 Stimmrechte bzw. 5,01 Prozent entspricht. In der vorherigen Meldung war der Anteil mit 4,2048 Prozent angegeben.

Die Stimmrechtsmitteilung weist ferner aus, dass keine derivative Instrumente oder sonstige Instrumententypen im Sinne der meldepflichtigen Kategorien eingesetzt werden; der Anteil basiert rein auf direkten und zugerechneten Stimmrechten. Die Veröffentlichung erfolgte über die EQS‑Plattform und unterstreicht die zunehmende Aufmerksamkeit großer Vermögensverwalter für Aktien von flatexDEGIRO.

Für Anleger und Marktbeobachter sind diese beiden Signale – eine Bestätigung durch eine führende Investmentbank und eine erhebliche institutionelle Beteiligung – von Bedeutung. Goldman Sachs’ „Buy“-Einstufung könnte Nachfrage und Marktliquidität stützen, während das Überschreiten der 5‑Prozent‑Marke durch BNP Paribas potenziell Einfluss auf die Aktionärsstruktur, Stimmverhältnisse bei Hauptversammlungen und die Wahrnehmung im Markt hat. Kurzfristige Kursreaktionen dürften vor allem vom Zusammenspiel aus Analystenempfehlung, institutionellem Kaufinteresse und allgemeinen Marktbedingungen abhängen. Strategisch zeigt sich, dass flatexDEGIRO weiterhin auf dem Radar großer Marktteilnehmer steht – ein Indiz für die Relevanz des Geschäftsmodells im wachsenden Online‑Brokerage‑Umfeld.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 37,20EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.