ATON sichert sich 83,11% an EDAG – Blockmehrheit verschiebt Macht

Konkret weist die Meldung aus, dass nach der jüngsten Schwellenberührung am 15. Juni 2026 die ATON Austria Holding GmbH 31.165.326 Stimmrechte besitzt, was einem Anteil von 83,11 % an der Gesamtstimmrechtsbasis entspricht. Damit hat sich der gemeldete Anteil gegenüber der letzten Mitteilung von 74,66 % deutlich erhöht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte wurde infolge einer Ausgabe von Bezugsaktien mit Wirkung zum 15. Juni 2026 auf 37.500.000 erhöht. Soweit ersichtlich, wurden keine Instrumente oder derivativen Rechte im Sinne des § 38 WpHG gemeldet; sämtliche Anteile sind demnach als direkte oder zugerechnete Aktienbestände ausgewiesen.

Die EDAG Engineering Group AG hat zwei Pflichtmitteilungen nach deutschem Wertpapierhandelsrecht veröffentlicht, die den Kontrollverhältnissen im Unternehmen Klarheit verschaffen: Eine Stimmrechtsmitteilung nach § 40 WpHG vom 16. Juni 2026 und die Bekanntgabe der neuen Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG vom 15. Juni 2026. Danach hält die ATON-Gruppe über die ATON Austria Holding GmbH nunmehr 83,11 Prozent der Stimmrechte an EDAG.

Als Mitteilungspflichtiger tritt Dr. Lutz Mario Helmig auf (geb. 26.01.1946). Die Meldung macht zudem die Besitzstruktur innerhalb der ATON-Gruppe transparent: In der Kette werden Dr. Helmig, ATON 2 GmbH, ATON GmbH und zuletzt ATON Austria Holding GmbH genannt, wobei die ATON Austria Holding als maßgebliche Einheit die 83,11-Prozent-Beteiligung hält. Die Mitteilung betont, dass Dr. Helmig weder selbst beherrscht wird noch andere Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte an EDAG halten oder denen Stimmrechte zugerechnet werden.

Für Aktionäre und Marktbeobachter ist die Meldung bedeutsam: Eine Blockmehrheit von über 80 % verschafft der ATON-Gruppe de facto uneingeschränkte Entscheidungsbefugnis in Hauptversammlungsfragen und beeinflusst Governance, strategische Ausrichtung und Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft maßgeblich. Gleichzeitig verringert sich der Streubesitz und damit die Einflussmöglichkeit kleinerer Anleger. Rechtliche Konsequenzen wie etwa die Voraussetzungen für Squeeze-out-Verfahren hängen von weiteren nationalen Regelungen und konkreten Beschlüssen ab und werden in der Mitteilung nicht thematisiert.

Die Informationen wurden über den EQS-News-Service verbreitet; Emittent und Herausgeber ist die EDAG Engineering Group AG mit Sitz in Arbon/Schweiz. (Quelle: EQS-Mitteilungen, 15.–16. Juni 2026)

Die EDAG Engineering Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 3,41EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

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