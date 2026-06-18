Friedens-Deal beflügelt Bund-Kurse – 10-Jahresrendite fällt unter 3%

Auslöser der verbesserten Stimmung an den Rentenmärkten ist vor allem die überraschende Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Konflikts im Nahen Osten. Die Nachrichten sorgten bereits am Montag für deutliche Kursgewinne bei Staatsanleihen: Der Euro-Bund-Future stieg in der Spitze um bis zu 0,39 Prozent, die Zehnjahresrendite fiel zeitweise auf rund 2,95 Prozent. Das Abkommen, das nach Angaben der beteiligten Parteien am kommenden Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll, hat die Risikobereitschaft der Anleger erhöht und Aktien gestützt, während die Nachfrage nach Safe‑haven-Papieren wieder anstieg.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen setzten ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Am Dienstag schloss der richtungweisende Euro-Bund-Future im späten Handel 0,23 Prozent stärker bei 126,51 Punkten, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag zuletzt bei 2,94 Prozent. Bereits am Morgen verzeichnete der Future einen leichten Anstieg auf 126,34 Punkte, die Zehnjahresrendite notierte zu diesem Zeitpunkt bei 2,96 Prozent.

Entscheidend für die Entspannung waren zudem deutlich rückläufige Ölpreise. Günstigere Energiepreise dämpfen kurzfristig Inflations- und Konjunktursorgen, was die Attraktivität festverzinslicher Wertpapiere trotz gestiegener Risikoaffinität stabilisiert. Analysten der Helaba kommentierten, dass die sinkenden Energiepreise und die Entwicklung im Nahen Osten zwar positiv für die Stimmung seien, sich Effekte auf die Konjunkturerwartungen jedoch noch nicht nachhaltig niederschlagen müssten.

Unterdessen lieferten die jüngsten ZEW‑Daten ein gemischtes Bild: Die Konjunkturerwartungen für Deutschland verbesserten sich im Juni spürbar – wohl nicht zuletzt im Zuge der Friedenshoffnungen – die Lagebeurteilung hingegen verschlechterte sich weiter. Das ZEW‑Barometer bleibt damit gegenüber Jahresbeginn deutlich eingetrübt. VP‑Bank‑Chefvolkswirt Thomas Gitzel warnte, der Krieg im Nahen Osten werde die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin belasten; selbst bei einer Einigung sei „der konjunkturelle Schaden bereits angerichtet“.

Auf Sicht bleiben die Finanzmärkte auf wichtige Termine fokussiert: Neben Stimmungsdaten stehen diese Woche vor allem die Zinsentscheidung der US‑Notenbank Fed und die dazugehörigen Projektionen im Blickfeld. Marktteilnehmer erwarten zum FOMC‑Entscheid am Mittwoch keine unmittelbare Zinsänderung, rechnen aber mit einer möglichen Anhebung der Zinsprojektionen durch die Fed.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 126,6EUR auf L&S Exchange (18. Juni 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

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