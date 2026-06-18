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    MSC an Hapag-Lloyd interessiert? Großaktionärs‑Poker droht

    MSC an Hapag-Lloyd interessiert? Großaktionärs‑Poker droht
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    Die weltgrößte Containerreederei MSC hat nach einem Bericht des „Manager Magazin“ offenbar Interesse an einem Einstieg bei Hapag-Lloyd gezeigt. Demnach würde MSC-Patron Gianluigi Aponte langfristig eine Mehrheitsbeteiligung bei der Hamburger Reederei anstreben. MSC habe wiederholt bei den Haupteignern angeklopft, schreibt das Magazin unter Berufung auf Insider. Auf Nachfrage wies MSC die Spekulationen jedoch zurück: Ein Sprecher erklärte, Hapag-Lloyd sei nicht Gegenstand eines möglichen Übernahmeangebots. Hapag-Lloyd selbst wollte den Bericht nicht kommentieren.

    Hintergrund der Übernahmeüberlegungen sind die Eigentümerstrukturen bei Hapag-Lloyd, die einen Einstieg erschweren, aber auch Chancen eröffnen könnten. Jeweils 30 Prozent der Anteile halten der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne und die chilenische Reederei CSAV; beide sind durch einen Ankeraktionärspakt verpflichtet, an ihrem Investment festzuhalten und gemeinsam abzustimmen. Der Pakt, ursprünglich bis 2026 terminiert, wurde laut Magazin bis Ende 2030 verlängert. Zudem kontrollieren Großaktionäre aus Katar und Saudi-Arabien zusammen 22,5 Prozent.

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    Signifikant für MSCs Hoffnungen sind interne Veränderungen beim chilenischen Anteilseigner: Bei der Muttergesellschaft Quiñenco ist mit dem Abgang des langjährigen Chefs Francisco Pérez Mackenna im Februar die Führung neu besetzt worden. Pérez Mackenna übernahm ein Ministeramt in der chilenischen Regierung. Sein Nachfolger, Macario Valdés Raczynski, werde als „Zahlenmensch“ beschrieben, dem die Schifffahrt weniger am Herzen liege; Quiñenco-Patriarch Andrónico Luksic Craig habe sich zudem zurückgezogen. Das Magazin spekuliert, ein attraktives Kaufangebot könnte den neuen Verantwortlichen dazu bewegen, den CSAV-Anteil an Hapag-Lloyd zu veräußern — und im Idealfall andere Großaktionäre zum Verkauf zu bewegen.

    Für MSC stehen strategische Motive hinter einem möglichen Vorstoß: Größere Marktmacht, Netzsynergien, Kostenvorteile und eine Stärkung der Position im globalen Containergeschäft. Auf der anderen Seite wären erhebliche Hürden zu überwinden: der Ankeraktionärspakt, mögliche politische und regulatorische Bedenken bei einer Übernahme durch einen dominanten Marktteilnehmer sowie die Zustimmung mehrerer internationaler Großinvestoren.

    Fazit: Der Bericht signalisiert, dass in der Branche weiter mit Konsolidierungsbestrebungen gerechnet werden muss. Solange Außendarstellungen von MSC die Gerüchte allerdings zurückweisen und Hapag-Lloyd nicht Stellung nimmt, bleibt ein strategischer Vorstoß vorerst Spekulation. Entscheidend werden etwaige Bewegungen der chilenischen Eigentümer sowie die Bereitschaft weiterer Großaktionäre sein. Beobachter sollten daher die Eigentümerdynamik bei Quiñenco und die Reaktionen der Ankeraktionäre in den kommenden Monaten genau verfolgen.



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