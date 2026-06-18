All for One startet Aktienrückkauf – bis zu 5,85 Mio. € für 2,6%

Konkret sieht das Programm den Rückkauf von bis zu 130.000 auf den Namen lautenden Stückaktien vor, was rund 2,6 % des derzeitigen Grundkapitals entspricht. Als maximale Bruttosumme für die Käufe hat der Vorstand 5,85 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) festgelegt. Der Erwerb soll ausschließlich über die Börse im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen; ein Kreditinstitut ist vertraglich mit der Ausführung beauftragt und trifft die Kaufentscheidungen unabhängig vom Emittenten.

Die All for One Group SE hat ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das bis zu 5,85 Mio. EUR umfasst und zwischen dem 18. Juni 2026 und dem 5. März 2027 durchgeführt werden soll. Der Vorstand traf die Entscheidung am 15. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats und macht dabei von der bereits am 18. März 2025 durch die Hauptversammlung erteilten Ermächtigung Gebrauch, nach der die Gesellschaft bis zum 17. März 2030 eigene Aktien bis zu einer Obergrenze von 10 % des Grundkapitals erwerben darf (entspricht 498.200 Aktien).

Der Rückkauf unterliegt den Vorgaben der europäischen Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Danach darf der gezahlte Preis bei Börsenerwerb je Aktie das arithmetische Mittel der Schlusskurse der letzten fünf XETRA-Handelstage vor dem Erwerb um nicht mehr als 10 % überschreiten oder unterschreiten. Zudem dürfen je Handelstag höchstens 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsumsatzes (berechnet auf Basis der 20 vorangegangenen Börsentage) angekauft werden. Die Gesellschaft betont, dass das Programm jederzeit – soweit rechtlich zulässig – pausiert, unterbrochen, wiederaufgenommen oder endgültig beendet werden kann.

Die erworbenen eigenen Aktien können vom Vorstand, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats, für alle gesetzlich zulässigen Zwecke verwendet werden. Typische Verwendungsmöglichkeiten sind die Einbehaltung als Treasury-Aktien, die Verwendung für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, Unternehmenskäufe oder zur Kapitalmaßnahme, wobei All for One hierzu keine konkreten Pläne nennt.

Zur Transparenz verpflichtet sich die Gesellschaft, Transaktionen gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung innerhalb von spätestens sieben Handelstagen nach Ausführung öffentlich bekanntzugeben und die Daten auf der Unternehmenswebsite mindestens fünf Jahre vorzuhalten. Insgesamt signalisiert das Rückkaufprogramm den Willen des Managements, überschüssige Liquidität marktwirksam einzusetzen und gegebenenfalls Kennzahlen wie den Gewinn je Aktie zu stützen – zugleich bleibt unklar, in welchem Umfang die Käufe bereits bewertet oder terminiert sind.

Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 31,30EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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