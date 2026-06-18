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    B&C baut Mehrheit aus: 63,4% an Semperit nach Übernahmeangebot Möchten Sie mehrere Varianten (seriös, provokant, kurz)?

    Die B&C-Gruppe hat ihre Kontrolle an der Semperit AG Holding sichtbar ausgebaut: Mit einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot, das die B&C Holding Österreich GmbH am 17. April 2026 gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz veröffentlichte, wurden bis zum Ablauf der Annahmefrist am 12. Juni 2026 insgesamt 1.022.192 Semperit-Aktien zur Übernahme angeboten. Nach Abwicklung des Angebots hält die B&C-Gruppe damit rund 63,4 % der auf Inhaber lautenden Stückaktien (ISIN AT0000785555) und erhöht damit ihre Mehrheitsposition deutlich.

    Die Annahmeerklärungen entsprechen einem Stimmrechtsanteil von rund 4,97 % und wurden als Finanzinstrumente gemäß § 131 BörseG gemeldet; die Abwicklung des Angebots ist spätestens für den 26. Juni 2026 vorgesehen. B&C-Geschäftsführer Patrick Lackenbucher kommentierte das Ergebnis als Erfolg: Trotz geringer Börsenliquidität habe man in kurzer Zeit über eine Million Aktien erworben und damit die Beteiligung stärker ausgebaut als in den vergangenen Jahren über den Handel – das Resultat liege am oberen Ende der Erwartungen.

    Begleitend zur Angebotsmitteilung haben die B&C-Verbände mehrere Stimmrechtsmitteilungen nach dem Börsegesetz übermittelt. Eine Korrekturmeldung vom 17. Juni 2026 weist aus, dass die Gruppe vor dem Angebot 58,48 % der Stimmrechte direkt hielt; hinzu kommen die 4,97 % aus dem Angebot, wodurch sich die kumulierte Beteiligung auf 63,45 % erhöht. Die Meldungen dokumentieren zudem die konzerninterne Struktur der Beteiligungen – mit der B&C Privatstiftung als oberster Kontrollinstanz und mehreren Holding-Gesellschaften als unmittelbaren Anteilsinhabern.

    Für den Markt bringt die Transaktion mehrere Folgen mit sich: Das gestärkte B&C-Beteiligungsinteresse reduziert den freien Streubesitz und verschärft die ohnehin geringe Liquidität der Semperit-Aktie. Strategisch festigt B&C damit seine Entscheidungsbefugnis über Unternehmensführung und Kapitalallokation; mögliche nächste Schritte reichen von operativer Neuausrichtung bis hin zu Überlegungen zu Governance- und Strukturmaßnahmen. Rechtlich ist festzuhalten, dass die Mitteilungen den formalen Anforderungen des österreichischen Übernahme- und Börserechts genügen und die Angebotsunterlage allein maßgeblich für Details des Verfahrens bleibt.

    Die B&C-Gruppe und Semperit kündigten an, das Ergebnis auf ihren Websites sowie bei der Übernahmekommission und über die Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform (EVI) zu publizieren. Offizielle Rückfragen werden über die B&C-Pressestelle abgewickelt.



    Semperit Holding

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    ISIN:AT0000785555WKN:870378
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    Die Semperit Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,10EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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