KI & Automatisierung werden Standard — Wer jetzt handelt, gewinnt

Zwei aktuelle Unternehmensmeldungen vom 16. Juni 2026 skizzieren, wie Automatisierung und KI Produktion und IT-Betrieb in Industriebranchen strategisch neu ordnen. Rockwell Automation veröffentlichte gemeinsam mit dem Center for Automotive Research (CAR) das White Paper „Smart Manufacturing in Automotive: Deployment and Impact“. Die Studie, gestützt auf Rockwell-eigene Daten und die jährliche Analyse zum Stand der intelligenten Fertigung, diagnostiziert den Übergang der Automobilbranche von einer Experimentier- in eine Implementierungsphase. KI, Machine Learning und Automatisierung sind demnach keine Zukunftsoption mehr, sondern werden gezielt eingesetzt, um Betriebszeit, Qualität und Leistung zu steigern.

Kernbefund: Die Automobilhersteller haben ein solides Automatisierungsfundament in klassischen Bereichen wie Karosserie, Lackierung und Schweißen gelegt; die nächste Welle betrifft bisher schwierig zu automatisierende Segmente wie Elektronikmontage, Validierung, Produktionskoordination und Logistik. KI/ML verbessern zudem vorausschauende Wartung, Inspektionsgenauigkeit und Systemperformance. Gemeldete Ergebnisse sind signifikant: bis zu 50% weniger ungeplante Ausfallzeiten in bestimmten Anwendungen, rund 5% höhere Gesamtanlageneffektivität sowie 5–7% Mehrdurchsatz dank Echtzeit-Analysen. Das Paper warnt jedoch vor einer wachsenden Spaltung zwischen Vorreitern und Nachzüglern mit Konsequenzen für Qualität, Verfügbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit; Automatisierung könne zugleich Onshoring begünstigen.

Parallel dazu gab Infosys eine langfristige Partnerschaft mit dem finnischen Technologiekonzern Valmet bekannt, die auf eine KI-gestützte Modernisierung zentraler IT-Services zielt. Infosys bringt seine Plattformen Topaz Fabric (agentenbasierte, komponierbare Dienste mit „Human-in-the-Loop“-Governance) und Infosys Cobalt (Cloud-Services) ein, um einen AI-first-IT-Betrieb aufzubauen. Ziel ist, Betriebskosten zu senken, Ausfallsicherheit zu erhöhen und die IT-Organisation stärker an Geschäftsstrategien auszurichten. Valmet, 2025 mit rund EUR 5,2 Mrd. Umsatz, erwartet dadurch gesteigerte Effizienz und eine skalierbare, widerstandsfähige digitale Grundlage.

Beide Ankündigungen zeigen ein konsistentes Muster: Unternehmen verlagern den Fokus von punktuellen Automatisierungsprojekten hin zu umfassenden, datengetriebenen Transformationen – in Produktion wie IT. Entscheidend wird die Fähigkeit sein, diese Technologien branchenweit zu skalieren, Governance-, Sicherheits- und Qualifizierungsanforderungen zu managen und so die Lücke zwischen Digitalvorreitern und Nachzüglern nicht weiter zu vergrößern.

Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 1.915PKT auf Ariva Indikation (18. Juni 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.