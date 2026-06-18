BERENBERG stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 87,50 auf 92,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal belegten ein starkes Wachstum der Online-Apotheke im deutschsprachigen Raum, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Absatzregion sei nach wie vor ein wesentlicher Wachstumstreiber. Aber auch auf den internationalen Märkten entwickele sich das Unternehmen gut./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 64,50EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 87,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 92,00 € , was eine Steigerung von +43,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer