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    Skyline-Bahn am Flughafen wieder in Betrieb – Wasserrohrbruch bremst Züge

    Skyline-Bahn am Flughafen wieder in Betrieb – Wasserrohrbruch bremst Züge
    Foto: Fraport AG

    Die Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen ist rechtzeitig vor den Sommerferien wieder in Betrieb genommen worden. Der fahrerlose People Mover, der das neue Terminal 3 mit den übrigen Flughafenbereichen verbindet, war Ende Mai nach wiederkehrenden technischen Störungen außer Betrieb gesetzt worden; als Notlösung verkehrte seither ein Bus-Shuttle. Fraport teilte mit, dass technische Anpassungen an der Trasse, umfassende Prüfungen aller Fahrzeuge und mehrere Softwareupdates die Ursachen für die Störungen beseitigt hätten. Der Betrieb läuft zunächst mit bis zu acht Fahrzeugen und einer reduzierten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h; zuvor fuhr die Bahn bis zu 70 km/h. Perspektivisch strebe man die frühere Geschwindigkeit wieder an. Bei Volllast können die vollautomatischen Züge stündlich bis zu 4.000 Personen in etwa acht Minuten über die 5,6 Kilometer lange Strecke transportieren.

    Trotz der Wiederaufnahme schließt Fraport vereinzelte Störungen nicht aus. Zur Absicherung werden weiterhin nächtliche Inspektionen durchgeführt, zudem ruht der Zugverkehr vorerst täglich zwischen 23 und 4 Uhr; in dieser Zeit übernimmt erneut der Bus-Shuttle. Die temporären Restriktionen mindern zwar die kurzfristige Kapazität, minimieren zugleich das Risiko weiterer Ausfälle während der morgendlichen und abendlichen Spitzenzeiten. Für Passagiere und Beschäftigte bestehen dadurch allerdings Einschränkungen, die insbesondere in der anlaufenden Ferienzeit zu spürbaren Belastungen führen können.

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    Parallel meldete die Deutsche Bahn einen Wasserrohrbruch über der Decke des Regionalbahnhofs am Flughafen. Ein von drei Gleisen ist gesperrt, betroffen sind S-Bahn Rhein-Main sowie der Regionalverkehr auf der Linie R2 nach Mainz und Koblenz. Das Wasser wurde abgeschaltet; Experten prüfen derzeit den Schaden, weshalb mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden muss. Ein Zeitpunkt für die vollständige Wiederaufnahme des Zugverkehrs ist bislang offen.

    Für Fraport und die Verkehrsunternehmen erhöhen sich die operativen Risiken zu einer kritischen Reiseperiode. Kurzfristig sind Kapazitätsverluste, zusätzliche Shuttle-Kosten und erhöhte Serviceaufwendungen zu erwarten. Mittelfristig stehen Kosten für Nachbesserungen, mögliche Vertragsstrafen und reputative Effekte im Raum, die das Management in den kommenden Wochen transparent kommentieren sollte. Die Vorfälle werfen Fragen zur Qualitätssicherung beim Ausbau des Flughafens auf. Investoren und Fluggesellschaften beobachten die Zuverlässigkeit der Anbindung an Terminal 3 genau, denn Störungen können Anschlussverbindungen beeinträchtigen und zusätzliche Umsteigezeiten sowie Mehraufwand bei Bodenpersonal verursachen. Kurzfristig dürften Airlines und Dienstleister verstärkte Abstimmungsrunden mit Fraport und der Deutschen Bahn suchen, um Umlaufpläne und Passagierströme anzupassen. Langfristig steht die Aufgabe, die technische Resilienz zu erhöhen und die Kommunikation mit Kunden zu verbessern, um Vertrauen zurückzugewinnen und betriebliche Effizienz in der umsatzstarken Sommerperiode sicherzustellen. Regulatorische Stellen könnten zudem Prüfungen anstoßen, wenn Vorfälle sich häufen und Sanktionen geprüft.



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