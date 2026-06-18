Skyline-Bahn am Flughafen wieder in Betrieb – Wasserrohrbruch bremst Züge

Die Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen ist rechtzeitig vor den Sommerferien wieder in Betrieb genommen worden. Der fahrerlose People Mover, der das neue Terminal 3 mit den übrigen Flughafenbereichen verbindet, war Ende Mai nach wiederkehrenden technischen Störungen außer Betrieb gesetzt worden; als Notlösung verkehrte seither ein Bus-Shuttle. Fraport teilte mit, dass technische Anpassungen an der Trasse, umfassende Prüfungen aller Fahrzeuge und mehrere Softwareupdates die Ursachen für die Störungen beseitigt hätten. Der Betrieb läuft zunächst mit bis zu acht Fahrzeugen und einer reduzierten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h; zuvor fuhr die Bahn bis zu 70 km/h. Perspektivisch strebe man die frühere Geschwindigkeit wieder an. Bei Volllast können die vollautomatischen Züge stündlich bis zu 4.000 Personen in etwa acht Minuten über die 5,6 Kilometer lange Strecke transportieren. Trotz der Wiederaufnahme schließt Fraport vereinzelte Störungen nicht aus. Zur Absicherung werden weiterhin nächtliche Inspektionen durchgeführt, zudem ruht der Zugverkehr vorerst täglich zwischen 23 und 4 Uhr; in dieser Zeit übernimmt erneut der Bus-Shuttle. Die temporären Restriktionen mindern zwar die kurzfristige Kapazität, minimieren zugleich das Risiko weiterer Ausfälle während der morgendlichen und abendlichen Spitzenzeiten. Für Passagiere und Beschäftigte bestehen dadurch allerdings Einschränkungen, die insbesondere in der anlaufenden Ferienzeit zu spürbaren Belastungen führen können.

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