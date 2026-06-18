Bayerische Gewerbebau übernimmt Ludwig Beck – Pflichtangebot & Delisting

Mehrere verbundene Gesellschaften und Personen – namentlich die Doblinger Beteiligung GmbH, die DIB Industriebeteiligung GmbH & Co. Holding KG, die DIB Industriebeteiligung GmbH sowie der Unternehmer Alfons Doblinger – haben durch diesen Erwerb indirekt ebenfalls die Kontrolle erlangt. Ihnen werden kumuliert 2.962.135 Stimmrechte zugerechnet, was einem Anteil von rund 80,17 % entspricht.

Die Bayerische Gewerbebau AG hat nach einem weiteren Aktienkauf am 17. Juni 2026 die Beherrschung über die Traditionswarenhausgruppe Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG übernommen und eingeleitet, die Aktien der Gesellschaft aus dem regulierten Markt zu nehmen. Mit dem Erwerb von 1.916.231 zusätzlichen Aktien erhöhte die Bieterin ihren unmittelbaren Bestand auf 2.001.435 von insgesamt 3.695.000 Stammaktien – das entspricht 54,17 % der Stimmrechte. Hinzu kommen 886.800 unmittelbar von der Tochter BG Heppenheim Grundstücks GmbH gehaltene Aktien, die ihr nach den Vorschriften des WpÜG zugerechnet werden, womit die Bayerische Gewerbebau auf insgesamt 2.888.235 Stimmrechte (78,17 %) kommt.

Vor dem Hintergrund dieser Mehrheitsverhältnisse hat die Bayerische Gewerbebau AG angekündigt, ein verpflichtendes Pflichtangebot nach den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) an alle verbleibenden Aktionäre zu richten. Dieses Pflichtangebot soll zugleich als öffentliches Delisting-Erwerbsangebot ausgestaltet werden, um den Widerruf der Zulassung der Ludwig Beck-Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Börse München zu ermöglichen. Eine formelle Delisting-Vereinbarung zwischen Hauptaktionär und der Gesellschaft wurde bereits am 17. Juni 2026 geschlossen; demnach wird die Gesellschaft nach Veröffentlichung des Angebots unverzüglich die Anträge auf Widerruf der Börsenzulassungen stellen und alle erforderlichen Maßnahmen zur Unterstützung des Delistings ergreifen.

Die Angebotsunterlage soll nach Gestattung durch die BaFin online veröffentlicht werden; die Bayerische Gewerbebau betont, das Pflichtangebot nicht von Bedingungen abhängig machen zu wollen und die Angebotsgegenleistung mindestens den Anforderungen des BörsG genügen soll. Ein separates Delisting-Angebot ist nicht geplant; Pflicht- und Delisting-Angebot werden verbunden durchgeführt.

Parallel dazu gab Ludwig Beck am 15. Juni 2026 bekannt, dass Aufsichtsratschef Dr. Bruno Sälzer mit sofortiger Wirkung als Vorsitzender und zum 30. September 2026 als Mitglied zurücktritt. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich verpflichtet, nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme gemäß WpÜG abzugeben. Für Anleger bedeutet der Vorgang potenzielle Liquiditätseinschränkungen nach einem erfolgreichen Delisting sowie das bevorstehende Pflichtangebot als einzige Möglichkeit zum Ausstieg zu (vermutlich) vom Käufer bestimmten Konditionen.

Die Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 31,40EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

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