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    Ravensburger kauft Steiff: Traditions-Teddy wird Teil großer Wachstumswette

    Ravensburger kauft Steiff: Traditions-Teddy wird Teil großer Wachstumswette
    Foto: Richard Drew - dpa

    Ravensburger übernimmt 60 Prozent an Steiff: In einer strategischen Mehrheitsbeteiligung hat der Spiele- und Verlagshauskonzern Ravensburger die Kontrolle über den traditionsreichen Plüschhersteller Steiff übernommen. Verkäuferin ist die Steiff Beteiligungsgesellschaft, die im Besitz der Erben von Gründerin Margarete Steiff ist. Über Kaufpreis und finanzielle Details herrscht Stillschweigen, die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe. Steiff soll am Standort Giengen an der Brenz eigenständig weitergeführt werden.

    Hintergrund und Motive: Ravensburger begründet den Schritt mit dem starken, emotional aufgeladenen Markenportfolio von Steiff – dem „Knopf im Ohr“ – und der Chance, die Umsatzbasis zu verbreitern. Konzernchef Clemens Maier betont, die Beteiligung diene vor allem dem Wachstumsziel. Intern spricht Maier offen von einem Ertragsproblem bei Ravensburger – nicht von Liquiditätsengpässen – und positioniert den Zukauf als Teil einer Dreifachstrategie: Kostenstrukturverbesserung, Skalierbarkeit des Geschäfts und Stärkung des Wachstums. Die Beteiligung an Steiff soll vor allem das dritte Ziel unterstützen.

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    Finanzlage und operative Rahmenbedingungen: Ravensburger hatte 2024 einen Rekordumsatz von 790 Mio. Euro erzielt; 2025 fiel der Umsatz jedoch auf 742 Mio. Euro, vor allem weil der Sammelkarten-Hype um „Disney Lorcana“ abflachte. Parallel wächst der Kostendruck entlang der Wertschöpfungskette; bereits angekündigt wurde ein Restrukturierungsprogramm mit Einsparungen und einem einstelligen bis unteren zweistelligen Stellenabbau. Maier versichert, für die Beschäftigten ändere sich durch die Übernahme kurzfristig nichts, mittelfristig sollen jedoch Synergien geprüft werden.

    Steiff: Tradition trifft Konsolidierungsbedarf: Steiff, Erfinder des Teddybären und mit rund 140 Jahren Markenhistorie, verzeichnete 2023 einen Konzernumsatz von rund 94 Mio. Euro und einen Verlust von etwa 416.000 Euro – belastet vor allem durch schwächere Beteiligungen außerhalb des Spielzeuggeschäfts. Das Spielzeug-Kerngeschäft lief besser, dennoch sind langfristige Wachstumsperspektiven ein zentrales Motiv für den Verkauf durch die Familie.

    Strategische Chancen und Risiken: Für Ravensburger eröffnen sich Cross-Selling-, Lizenz- und Internationalisierungsmöglichkeiten – etwa durch Kombination von Steiff-Figuren mit bestehenden Kinderbuch- und Spielewelten oder Events und personalisierten Produkten. Risiken liegen in der Bewahrung der Markenidentität von Steiff, möglichen Integrationskosten sowie der Unsicherheit über künftige Profitabilitätsverbesserungen. Branchenweit zeigen auch andere Anbieter Konsolidierungs- und Internationalisierungsbewegungen, was den Deal in einen breiteren Umbruchskontext stellt. Insgesamt ist der Zukauf eine klare Wachstumswette Ravensburgers zur Stabilisierung der Erträge und Stärkung des Produktportfolios.



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