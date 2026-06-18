Neue MCH+Informa-Plattform verbindet Schmuck- und Uhrenmärkte Europa–Asien

Für die MCH Group, bekannt als Betreiberin der Art Basel‑Shows und zahlreicher nationaler Messen wie Swissbau und Giardina, markiert die Kooperation einen weiteren Schritt zur Internationalisierung und Branchendiversifizierung. Informa Markets bringt seinerseits starke Marktkenntnis in Asien mit und verfügt über breite Messe‑ und Eventerfahrung in weltweit relevanten B2B‑Segmenten. Gemeinsam zielen die Partner auf die zunehmend globalisierten Wertschöpfungsketten der Luxusindustrie: Beschaffung, Handel, Design und Endkundenansprache profitieren von grenzüberschreitenden Plattformen, die Marktakteure aus beiden Kontinenten effizient zusammenführen.

MCH Group und Informa Markets gehen eine strategische Partnerschaft ein und bringen eine gemeinsame internationale Plattform für die Schmuck‑ und Uhrenbranche auf den Weg. Die Initiative, mit der gezielt Asien und Europa verbunden werden sollen, wurde in Einladungen zu einer Medienkonferenz am 18. Juni in der Messe Basel angekündigt; ein Livestream steht ebenfalls zur Verfügung. Die Präsentation erfolgt durch hochrangige Vertreter beider Häuser: Margaret Ma Connolly (Präsidentin und CEO, Informa Markets Asia), Dan Ye (Vizepräsident, Informa Markets Asia), Roman Imgrüth (CEO Exhibitions & Events, MCH Group) und Artur Faria (Creative Director, MCH Group).

Die strategische Bedeutung liegt in mehreren Punkten: Erstens adressiert die Plattform den Bedarf nach physischem und digitalem Austausch in einer Branche, die sowohl traditionelle Messeformate als auch neue Vernetzungsmodelle verlangt. Zweitens eröffnet die Verknüpfung von Europa und Asien Wachstumschancen, insbesondere angesichts starker Nachfrage in asiatischen Märkten und traditioneller Design‑ und Handwerkszentren in Europa. Drittens kann die Partnerschaft Skaleneffekte bei Marketing, Ausstellergewinnung und Logistik bringen sowie komplementäre Kundenstämme zusammenführen.

Operativ betont die MCH Group ihre Rolle als Full‑Service‑Erlebnismarketing‑Unternehmen mit Marken wie MCH Global, MC2 und expomobilia sowie als Betreiberin der Messe‑ und Congress Center in Basel und Zürich. Mit mehr als 800 Mitarbeitenden, rund zur Hälfte in der Schweiz und den USA, bringt das Unternehmen erhebliche Ressourcen in Eventproduktion und Community‑Aufbau ein. Informa Markets ergänzt dies um regionale Reichweite und Marktintelligenz in Asien.

Für Medienvertreter ist eine Anmeldung per E‑Mail an media@mch‑group.com vorgesehen; Einlass beginnt um 9.30 Uhr. Die kurzfristige Erinnerung an die Konferenz unterstreicht die Bedeutung des Vorhabens für beide Partner. Für Investoren und Branchenakteure bleibt zu beobachten, in welchem Umfang die Plattform schnell Marktanteile gewinnt und ob sie bestehende Messeökosysteme nachhaltig beeinflusst. Kontaktperson bei der MCH Group für Medienanfragen ist Lucia Uebersax.

Die MCH Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 5,32EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.