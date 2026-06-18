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    Wendepunkt bei elumeo: Profitabilität zurück trotz Umsatzrückgang

    elumeo SE hat im ersten Quartal 2026 nach Abschluss umfassender Restrukturierungsmaßnahmen die Wende geschafft und ist wieder in die Profitabilität zurückgekehrt. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von einem Verlust von TEUR 551 im Vorjahresquartal auf TEUR 201, das EBIT drehte ebenfalls in den positiven Bereich. Die Erlöse sanken erwartungsgemäß um 13,0 % auf EUR 9,63 Mio. (Q1/2025: EUR 11,08 Mio.), weil das Unternehmen konsequent margen- und profitabilitätsorientiert das volumenstarke, margenschwache Segment unter 50 EUR reduzierte.

    Zentrale Treiber der Ertragsverbesserung sind eine gestiegene Rohertragsmarge und signifikante Kostensenkungen: Die Rohertragsmarge kletterte auf 51,1 % (Vj. 44,7 %) infolge angehobener Verkaufspreise zur Kompensation gestiegener Edelmetallpreise. Vertriebs- und Verwaltungskosten wurden planmäßig um 14,6 % auf EUR 4,89 Mio. gesenkt (Q1/2025: EUR 5,73 Mio.), was die Wirkung der seit 2024 laufenden Effizienzprogramme und der im April 2025 gestarteten Restrukturierung unterstreicht. Im Vergleich zu Q1/2024 belief sich die Kostenreduktion innerhalb von zwei Jahren auf rund 22 %.

    Operativ gingen Absatzmengen (99.000 Stück; -28,3 %) und aktive Kunden (24.000; -22,3 %) zurück, gleichzeitig stieg der durchschnittliche Umsatz pro verkauftem Stück um 18,5 % auf EUR 96. Diese Verlagerung hin zu margenstärkeren Produkten ist Teil der Strategie, Ertragsqualität über reines Volumenwachstum zu stellen. Auch das internationale Geschäft wurde auf Profitabilität getrimmt: Die im Juli 2024 gestartete Internationalisierung 2.0 nutzt eine KI-basierte Multi-Language-Plattform, die in Deutschland produzierte Live-Shows automatisch übersetzt und in Auslandsmärkten ausspielt, wodurch lokale Sendeaufwände entfallen. Die Internationalen Sendefenster erzielten in Q1 EUR 0,19 Mio. (-21 %).

    Der testierte Konzernabschluss 2025 wurde ohne wesentliche Änderungen veröffentlicht. Für 2026 bestätigt das Management die Prognose: Umsatzveränderung zwischen -7 % und +10 %, Rohertragsmarge 47–49 % und ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR 1,5 Mio. Als wesentliche Risikofaktoren nennt elumeo die Konsumentenstimmung, beeinflusst durch geopolitische Spannungen seit dem Golfkonflikt.

    Das Researchhaus Montega bewertet elumeo aufgrund der operativen Trendwende weiter positiv („Kaufen“) und hebt sein 12-Monats-Kursziel auf EUR 2,80 an. Zusätzliche Kurstreiber könnten sich aus einem laufenden Rechtsstreit gegen Vodafone über überhöhte Kabel-Einspeiseentgelte ergeben: Ein erfolgreicher Ausgang würde einmalige Zahlungen und jährliche Einsparungen bringen und das Ergebnis nachhaltig stützen. Insgesamt signalisiert Q1/2026 eine strukturelle Verbesserung der Ertragskraft, während Wachstumssprünge von gezielten Investitionsspielräumen und der Entwicklung der Konsumentenstimmung abhängen.



    elumeo

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    elumeo direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die elumeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,710EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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