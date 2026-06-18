Deutsche Börse kauft weiter: 1,73 Mio Aktien + Halbjahresbericht 22. Juli

Die Käufe erfolgten ausschließlich über die elektronische Handelsplattform Xetra durch ein von der Deutschen Börse beauftragtes Kreditinstitut. Die Tagesaufteilungen: 35.532 Stück am 8. Juni (durchschnittlicher Kurs 244,4494 EUR), 4.414 Stück am 9. Juni (244,2900 EUR) sowie jeweils 5.000 Stück an den Tagen 10., 11. und 12. Juni zu Durchschnittskursen von 245,5188 EUR, 246,3257 EUR und 246,0178 EUR. Die Transaktionen in der Berichtswoche summieren sich auf Ausgaben von rund 13,45 Millionen Euro; der gewichtete Durchschnittskurs lag bei etwa 244,86 EUR je Aktie. Die Deutsche Börse kündigte an, die Fortschritte des Rückkaufs fortlaufend auf ihrer Investor-Relations-Webseite zu veröffentlichen.

Die Deutsche Börse AG hat ihre laufenden Aktienrückkäufe fortgesetzt und gleichzeitig die Termine für die Veröffentlichung des Halbjahresberichts bekanntgegeben. Nach einer Pflichtmitteilung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Marktmissbrauchsverordnung (EU Nr. 596/2014) erwarb das Unternehmen im Zeitraum 8. bis 12. Juni 2026 insgesamt 54.946 eigene Aktien im Rahmen des im Februar gestarteten Rückkaufprogramms. Seit Beginn des Programms am 20. Februar 2026 beläuft sich das kumulierte Volumen inzwischen auf 1.729.524 Aktien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aus Investorensicht sendet die Fortsetzung des Rückkaufprogramms klassische Signale: Rückkäufe können die Ergebniskennzahlen je Aktie stützen, überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückführen und das Managementvertrauen in die Bewertung unterstreichen. Gleichzeitig bleiben Fragen offen, wie groß das ursprünglich angekündigte Volumen und die zeitliche Perspektive des Programms sind sowie inwieweit Rückkäufe Teil einer längerfristigen Kapitalallokationsstrategie sind. Formale Grundlage der Meldungen sind die entsprechenden Transparenzpflichten nach EU-Recht; die Deutsche Börse erfüllt damit ihre Offenlegungspflichten gegenüber dem Markt.

Parallel zur Rückkaufmeldung gab die Deutsche Börse die Vorabveröffentlichung des Konzern-Finanzberichts für das zweite Quartal bzw. das erste Halbjahr bekannt. Der Quartalsbericht wird am 22. Juli 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Fassung erscheinen und auf der Unternehmenswebsite abrufbar sein. Die Kombination aus anhaltenden Rückkäufen und der bevorstehenden Halbjahresbilanz macht den Berichtstermin zu einem relevanten Fixpunkt für Analysten und Anleger, um die operative Entwicklung und die finanzielle Wirkung der Kapitalmaßnahmen zu bewerten.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 246EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar