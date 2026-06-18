Airbus, Boeing und Embraer vertrauen auf FACC-Expertise

Airbus, Boeing und Embraer zählen zu den bedeutendsten Herstellern ziviler Verkehrsflugzeuge weltweit und beziehen einen Großteil der Komponenten und Systemlösungen von zahlreichen internationalen Zulieferfirmen.

Airbus steigerte seinen Umsatz 2025 auf 73,4 Milliarden Euro und lieferte weltweit 793 Verkehrsflugzeuge aus. Damit lag der europäische Flugzeugbauer deutlich über dem Vorjahresniveau. Der amerikanische Konkurrent Boeing meldete für dasselbe Jahr einen Gesamtumsatz von 89,5 Milliarden Dollar und 600 ausgelieferte Maschinen, den höchsten Wert seit 2018. Der brasilianische Hersteller Embraer, Weltmarktführer im Segment der Regionalflugzeuge bis 150 Sitze, erzielte 2025 einen Rekordumsatz von 7,6 Milliarden Dollar – der höchste Wert in der Unternehmensgeschichte. Alle drei Konzerne stehen für den Kern der globalen zivilen Luftfahrt und verlassen sich bei der Herstellung ihrer Flugzeuge auf Komponenten und Systeme der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) aus Ried im Innkreis (Österreich).

FACC: Gewichtige Expertise im Leichtbau

Die FACC entwickelt und produziert vor allem Leichtbauteile aus Verbundwerkstoffen für die Luftfahrtindustrie – von Flügelkomponenten und Triebwerksverkleidungen bis hin zu kompletten Kabinenausstattungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 984,4 Millionen Euro. Dass ausgerechnet die drei größten zivilen Flugzeugbauer der Welt zum Kundenkreis zählen, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Aufbauarbeit. Die Kundenbeziehungen reichen in manchen Fällen bis in die 1980er-Jahre zurück und haben sich seither über mehrere Flugzeuggenerationen hinweg gefestigt.

Airbus: Der wichtigste Einzelkunde

Airbus ist mit einem Anteil von 46,2 Prozent am Gesamtumsatz der mit Abstand bedeutendste Kunde der FACC. Die Airbus A320-Familie allein – das meistverkaufte Schmalrumpfflugzeug der Welt – steht für mehr als 37 Prozent des FACC-Konzernumsatzes. Hinzu kommen umfangreiche Lieferumfänge für die A220 und die A350. FACC beliefert Airbus unter anderem mit Winglets, den markanten gebogenen Flügelspitzen, die den Treibstoffverbrauch moderner Passagierflugzeuge messbar senken. Dass FACC in diesem Bereich der weltgrößte Produzent ist, unterstreicht die Tiefe der technologischen Partnerschaft. Im Juni 2024 feierte FACC die Auslieferung des 2.000sten Sharklet-Shipsets an Airbus — ein Meilenstein, der die Tragweite dieser Zusammenarbeit besonders gut zum Ausdruck bringt.

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