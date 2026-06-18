BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 8200 Pence angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Robuste Preise für Eisenerz, Kupfer und Aluminium hätten den Aktienkurs der Bergwerksgesellschaft seit Jahresbeginn angetrieben, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Kernaspekt mit Blick auf das laufende Jahr sei eine Vereinfachung der Konzernstruktur. Rio Tinto strebe bis zu zehn Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert aus dem Portfolio an./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 89,78EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Hatch

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 66

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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