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    WDH/ROUNDUP

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    Erster Zinsentscheid für Fed-Chef Warsh - Trump verärgert

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed unter Warsh hält Leitzins bei 3,5 bis 3,75 Prozent
    • Trump reagierte überrascht und zeigte deutlichen Unmut
    • Inflation stieg stark wegen Iran-Konflikt und Energie
    WDH/ROUNDUP - Erster Zinsentscheid für Fed-Chef Warsh - Trump verärgert
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    (Rechtschreib- und Grammatikfehler korrigiert sowie fehlendes Wort ergänzt.)

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit seiner ersten Zinsentscheidung als Chef der US-Notenbank Federal Reserve hat Kevin Warsh viele Beobachter überrascht - darunter auch US-Präsident Donald Trump. Der Zentralbankrat stimmte angesichts der erhöhten Inflation geschlossen für eine erneute Zinspause und ließ damit die Spanne zum vierten Mal in diesem Jahr bei 3,5 bis 3,75 Prozent.

    Zwar versuchte Trump, sich mit Blick auf den stabilen Zins nichts anmerken zu lassen. Darauf angesprochen, dass die Geldpolitik womöglich im weiteren Jahresverlauf eher gestrafft statt wie von ihm erhofft gelockert werden dürfte, überkam es ihn dann doch: "Es ist kaum zu glauben. Das zieht das Land einfach nur runter, und es ist so, es ist so ungewöhnlich", sagte er vor Journalisten.

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    Kommt es sogar zu einer Zinserhöhung?

    Am Mittwoch hatten 9 der 18 befragten Fed-Mitglieder mindestens eine Erhöhung um einen Schritt (25 Basispunkte) in Aussicht gestellt. Unter diesen können sich sechs eine noch weitreichendere Straffung vorstellen. Acht weitere Mitglieder rechnen unterdessen mit einer Zinspause für 2026. Nur ein einziges Mitglied erwartet eine Senkung der Zinsen.

    Warsh selbst machte nicht mit: Er hält nichts von den Prognosen. Grundsätzlich erwägt er, "neue Datenquellen" aus dem Privatsektor heranzuziehen, da die bisherigen "aus altmodischen Umfragemethoden" stammen.

    "Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung ist in Anbetracht der Projektionen und des Wortlauts während der Pressekonferenz wahrscheinlicher geworden, allerdings ist diese auch nicht in Stein gemeißelt", sagte Thomas Gitzel, Chefökonom bei der VP Bank. Grundsätzlich sieht das Commerzbank -Volkswirt Bernd Weidensteiner ähnlich, allerdings: "Wir halten einen solchen Schritt weiter für unwahrscheinlich."

    Experte erinnert an Interessenkonflikt

    Mit Blick auf den weiteren geldpolitischen Kurs betonte Weidensteiner, dass für Warsh die Preisstabilität - also die Bekämpfung erhöhter Inflation - an erster Stelle stehe. "Mittelfristig läuft er damit das Risiko, dass sich sein Verhältnis mit Präsident Trump deutlich abkühlt, wenn er die von diesem geforderten Zinssenkungen nicht umsetzen kann", kommentierte der Experte.

    So forderte Trump in der Vergangenheit immer wieder die Senkung des Leitzinses. Ein niedrigerer Zins würde die Wirtschaft ankurbeln, Amerikanern den Immobilienkauf erleichtern und auch die Zinslast der gravierenden Staatsschulden verringern. Allerdings geht mit einer Zinssenkung auch die Gefahr einher, die Inflation weiter anzuheizen - das will die Fed verhindern.

    Zuletzt war die Teuerungsrate ohnehin gestiegen, infolge des Iran-Kriegs und der langen Blockade in der Straße von Hormus, die das weltweite Energieangebot deutlich eingeschränkt hat. Entsprechend müssen Firmen derzeit viel mehr Geld für Öl, Gas und Dünger ausgeben. Das belegen auch die Mai-Zahlen in der größten Volkswirtschaft: Für Energie mussten 23,5 Prozent mehr gezahlt werden als vor einem Jahr. Besonders stark war der Anstieg der Benzinpreise. Der Kraftstoff hat sich um etwa 40 Prozent verteuert./ngu/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 38,00 auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,86 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -2,86 %/+12,89 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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