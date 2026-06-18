ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 92 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel für Redcare auf 92 Euro
- Einstufung von Berenberg bleibt auf Buy bestätigt
- Starkes Q2 Wachstum der Onlineapotheke im DACH
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 87,50 auf 92,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal belegten ein starkes Wachstum der Online-Apotheke im deutschsprachigen Raum, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Absatzregion sei nach wie vor ein wesentlicher Wachstumstreiber. Aber auch auf den internationalen Märkten entwickele sich das Unternehmen gut./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 65,20 auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +34,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +40,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -8,95 %/+54,78 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 92 Euro
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Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
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na um die 9 %, das ist üppig
Mann o Mann,