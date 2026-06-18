Berenberg hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 92 Euro - 'Buy'

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Wie lange hält der Boom an?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 65,20 auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +34,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +40,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -8,95 %/+54,78 % bedeutet.