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    Ölpreise geben weiter nach - Abkommen zwischen USA und Iran in Kraft

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreis Brent sinkt leicht auf 77,67 US-Dollar
    • Rahmenabkommen USA und Iran tritt sofort in Kraft
    • Goldman Sachs erwartet Exporte auf rund 70 Prozent
    Ölpreise geben weiter nach - Abkommen zwischen USA und Iran in Kraft
    Foto: Stringer - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel weiter nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August lag zuletzt bei 77,67 US-Dollar und damit knapp 2,4 Prozent niedriger als am Vortag. Am Mittwoch hatten sich die Ölpreise im Tagesverlauf etwas erholt, am Nachmittag beschleunigte sich diese Bewegung durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Diese waren in der vergangenen Woche erneut gesunken. Am Abend waren die Notierungen dann wieder ins Minus gedreht.

    Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Teheran werde die Straße von Hormus "unverzüglich wieder öffnen", und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif in der Nacht auf Donnerstag auf X bekannt. US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian hatten die Vereinbarung zuvor unterzeichnet.

    "Der einfache Teil war, eine Einigung zu erzielen - der schwierigere ist, zu bestimmen, wie viel von der Störung der vergangenen Monate dauerhaft bleibt", sagte Haris Khurshid, Investmentchef von Karobaar Capital, der Nachrichtenagentur Bloomberg.

    Die US-Großbank Goldman Sachs geht nun davon aus, dass sich die Ölausfuhren aus der Region am Persischen Golf bis Ende des kommenden Monats normalisieren. Zuvor hatten die Analysten mit einer Normalisierung erst bis Ende August gerechnet. Dennoch könnten die Lieferströme nur auf etwa 70 Prozent des Vorkriegsniveaus zurückkehren, hieß es in einer Studie. Ein Grund seien alternative Exportwege, die Produzenten inzwischen nutzten./stk/stw






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