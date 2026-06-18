JPMORGAN stuft ENI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit der Leitung des Segments Exploration und Produktion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Dies habe ihn in seiner positiven Einschätzung bestärkt, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der italienische Öl- und Gasproduzent habe eine hohe Erfolgsquote, seit Jahresbeginn habe Eni rund eine Million Barrel an Öläquivalenten erkundet./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 17:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 21,68EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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