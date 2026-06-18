JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Jose M Asumendi rechnet in einem Ausblick am Donnerstag mit starken Zahlen des Lkw-Herstellers. Der Auftragsbestand spreche zudem für eine starke Dynamik in der zweiten Jahreshälfte./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 29,22EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A



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