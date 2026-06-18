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    Der Stoff aus dem die Träume sind: Strategische Metalle! BYD, VW, Electric Metals (USA), Aftermath Silver und Tesla im Steigflug

    Die Neuauflage der deutschen E-Auto-Förderung im Mai zeigt, dass die Politik weiterhin erhebliche finanzielle Anstrengungen unternimmt, um die Elektrifizierung des Straßenverkehrs voranzutreiben. Haushalte mit einem Jahreseinkommen von bis zu 80.000 EUR beziehungsweise 90.000 EUR mit Kindern können künftig Zuschüsse von bis zu 6.000 EUR für Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybride erhalten. Während diese Maßnahme auf den ersten Blick als Rückenwind für die Automobilindustrie erscheint, reagierten die Kapitalmärkte überraschend zurückhaltend. Denn mittlerweile kann eine staatliche Förderung nicht mehr als Garant für steigende Absätze der heimischen Industrie gelten. Chinesische Hersteller haben längst einen kostenschonenden Umweg in die EU gefunden und haben sich im Jahr 2025 bereits 5 % des Marktanteils an Neuwagen gesichert – Tendenz steigend. Interessant ist das Kräftemessen bei den Hauptprotagonisten BYD und VW zu beobachten. Für eine erweitere Analyse sind aber auch die Lieferketten und einzelne Bausteine an strategischen Metallen zu betrachten. Nur wer sich hier frühzeitig positioniert kann im Wettbewerb um knappe Ressourcen bestehen.

    E-Mobilität – Der Kampf in Europa geht in die nächste Runde

    Der europäische Automobilmarkt befindet sich mitten in einer technologischen Zeitenwende, die heimischen Hersteller geraten dabei zunehmend unter Druck. Während europäische Konzerne jahrzehntelang ihre Stärken in Motorenbau, Fertigungstiefe und Premiumsegmenten ausspielten, verschiebt sich der Wettbewerb heute in Richtung Batterietechnologie, Software und Kostenführerschaft. In diesen Bereichen haben chinesische Hersteller in den vergangenen Jahren erhebliche Vorteile aufgebaut. Zum Beispiel kontrolliert die Volksrepublik große Teile der globalen Lieferketten für Batterierohstoffe, Zellfertigung und Vorprodukte, wodurch asiatische Anbieter deutlich günstiger produzieren können. Gleichzeitig zwingt der hohe Innovationsdruck europäische Hersteller zu milliardenschweren Investitionen in neue Plattformen, Softwarearchitekturen und Produktionsanlagen.

    Die Folgen werden zunehmend sichtbar. Im ersten Quartal 2026 stiegen die europäischen Neuzulassungen zwar um rund 4 %, doch die Dynamik verschiebt sich zugunsten neuer Wettbewerber. blieb mit 891.119 Fahrzeugen Marktführer, legte jedoch lediglich um 1,4 % zu, während die Kernmarke sogar einen Absatzrückgang von 5 % verzeichnete. Gleichzeitig explodierten die Verkaufszahlen chinesischer Anbieter. BYD steigerte seine Zulassungen in Europa im Zeitraum Januar bis April um rund 153 % auf mehr als 71.800 Fahrzeuge, während Chery um 267 % und Leapmotor sogar um über 550 % zulegten. Der Marktanteil chinesischer Hersteller in der EU hat sich damit binnen eines Jahres nahezu verdoppelt und liegt inzwischen bei rund 6 %.

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