SK hynix Aktie mit starker Tagesperformance - 18.06.2026

Die SK hynix Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,67 % auf 1.520,00€ zulegen. Das sind +95,00 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SK hynix Aktie. Nach einem Plus von +9,20 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.520,00€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SK hynix investiert war, konnte einen Gewinn von +150,00 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +30,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,23 %. Im Jahr 2026 gab es für SK hynix bisher ein Plus von +203,92 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +30,80 % 1 Monat +46,23 % 3 Monate +150,00 % 1 Jahr +203,92 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 18.06.2026, 08:39 Uhr

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Bil. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,62 %. Western Digital notiert im Plus, mit +4,28 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +4,89 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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