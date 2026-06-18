Intel Aktie auf Höhenflug - 18.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +6,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +4,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 111,98€, mit einem Plus von +6,28 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Intel investiert war, konnte einen Gewinn von +191,17 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +20,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,11 %. Im Jahr 2026 gab es für Intel bisher ein Plus von +252,35 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,27 % 1 Monat +22,11 % 3 Monate +191,17 % 1 Jahr +522,43 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 18.06.2026, 08:39 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 562,81 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,82 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,57 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,99 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,83 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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