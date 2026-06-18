Plug Power Aktie gut behauptet +3,03 % - 18.06.2026

Die Plug Power Aktie konnte bisher um +3,03 % auf 2,3800€ zulegen. Das sind +0,0700 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Plug Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,3800€, mit einem Plus von +3,03 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Plug Power entwickelt Wasserstoff-Brennstoffzellen und Infrastruktur (Elektrolyseure, Betankung, grüner H2) für Industrie, Logistik und Energie. Ziel ist ein integriertes H2-Ökosystem. Marktstellung: Pionier im US-Brennstoffzellenmarkt, aber defizitär und kapitalintensiv. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Bloom Energy, Nel, ITM. USP: vertikale Integration von Produktion, Speicherung und Anwendung aus einer Hand.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Plug Power einen Gewinn von +18,14 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um -4,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,66 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Plug Power um +39,26 % gewonnen.

Plug Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,40 % 1 Monat -26,66 % 3 Monate +18,14 % 1 Jahr +145,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Plug Power Aktie

Stand: 18.06.2026, 08:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Plug Power den Turnaround schafft: Q1‑Umsatz +22% auf $163,5M und deutliche Margenverbesserung (von stark negativ auf rund −13%/teilweise positiv) stehen hohem Cash‑Burn (~$150M/Quartal), Kasse von ~$223M (≈4 Monate) und großem Finanzierungsrisiko gegenüber (1,66 Mrd. DOE‑Kredit unsicher/evtl. gestrichen → Verwässerungsgefahr). Hohe Short‑Quote (~347M, >26%) drückt den Kurs, birgt aber Short‑squeeze‑Risiko; technische Unterstützungen bei etwa $1,80–2,00. London‑Präsenz und Analystenziele gelten als mögliche Kurs‑treiber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Plug Power eingestellt.

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,35 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ITM Power, NEL ASA und Co.

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,07 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -2,20 %. Ballard Power Systems notiert im Plus, mit +3,04 %.

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Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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