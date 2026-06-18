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    Besonders beachtet!

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    DroneShield Aktie unter starkem Abgabedruck - 18.06.2026

    Am 18.06.2026 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -2,22 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    Besonders beachtet! - DroneShield Aktie unter starkem Abgabedruck - 18.06.2026
    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie fällt um -2,22 % auf 1,6700. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,30 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,6700, mit einem Minus von -2,22 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die DroneShield Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -35,75 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +0,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield -9,92 % verloren.

    DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,15 %
    1 Monat -11,10 %
    3 Monate -35,75 %
    1 Jahr +65,61 %
    Stand: 18.06.2026, 08:48 Uhr

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,35 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,36 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,42 %

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    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    -1,76 %
    +0,15 %
    -11,10 %
    -35,75 %
    +65,61 %
    +957,45 %
    +1.524,52 %
    +568,53 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA
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