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    Besonders beachtet!

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    INTERSHOP Communications Aktie leidet unter Verkäufen - 18.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die INTERSHOP Communications Aktie bisher Verluste von -2,49 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der INTERSHOP Communications Aktie.

    Besonders beachtet! - INTERSHOP Communications Aktie leidet unter Verkäufen - 18.06.2026
    Foto: INTERSHOP Communications AG

    INTERSHOP Communications bietet spezialisierte E-Commerce-Lösungen für B2B-Unternehmen und hebt sich durch seine anpassungsfähige Plattform von der Konkurrenz ab.

    INTERSHOP Communications aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die INTERSHOP Communications Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,49 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,56 %, geht es heute bei der INTERSHOP Communications Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von INTERSHOP Communications in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +58,17 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die INTERSHOP Communications Aktie damit um +43,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,02 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +55,19 % gewonnen.

    INTERSHOP Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +43,67 %
    1 Monat +53,02 %
    3 Monate +58,17 %
    1 Jahr -3,57 %
    Stand: 18.06.2026, 08:49 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur INTERSHOP Communications Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Intershop. Signifikantes Kaufinteresse, der Kurs steht nahe 1,71 € (Xetra-Briefkurs), Widerstand bei 1,545 € scheint überwunden. Ein nachhaltiger Sprung über 1,70 € wird erwartet. Analysten sehen fairen Wert bei ca. 1,80–1,90 €. Diskussionen drehen sich zudem um Zielmarken um 2 €, 4–6 € und sogar 10 € in späteren Phasen, sowie um Aufkäufer- und Aufwärtsimpulse.

    Zur INTERSHOP Communications Diskussion

    Informationen zur INTERSHOP Communications Aktie

    Es gibt 19 Mio. INTERSHOP Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,67 Mio. € wert.

    The Platform Group, Spero Therapeutics & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die INTERSHOP Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur INTERSHOP Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    INTERSHOP Communications

    -2,49 %
    +43,67 %
    +53,02 %
    +58,17 %
    -3,57 %
    -26,70 %
    -63,84 %
    -62,68 %
    -98,70 %
    ISIN:DE000A254211WKN:A25421
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    Besonders beachtet! INTERSHOP Communications Aktie leidet unter Verkäufen - 18.06.2026 Am heutigen Handelstag muss die INTERSHOP Communications Aktie bisher Verluste von -2,49 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der INTERSHOP Communications Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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