INTERSHOP Communications Aktie leidet unter Verkäufen - 18.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die INTERSHOP Communications Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,49 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,56 %, geht es heute bei der INTERSHOP Communications Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

INTERSHOP Communications bietet spezialisierte E-Commerce-Lösungen für B2B-Unternehmen und hebt sich durch seine anpassungsfähige Plattform von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von INTERSHOP Communications in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +58,17 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die INTERSHOP Communications Aktie damit um +43,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,02 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +55,19 % gewonnen.

INTERSHOP Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +43,67 % 1 Monat +53,02 % 3 Monate +58,17 % 1 Jahr -3,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur INTERSHOP Communications Aktie

Stand: 18.06.2026, 08:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Intershop. Signifikantes Kaufinteresse, der Kurs steht nahe 1,71 € (Xetra-Briefkurs), Widerstand bei 1,545 € scheint überwunden. Ein nachhaltiger Sprung über 1,70 € wird erwartet. Analysten sehen fairen Wert bei ca. 1,80–1,90 €. Diskussionen drehen sich zudem um Zielmarken um 2 €, 4–6 € und sogar 10 € in späteren Phasen, sowie um Aufkäufer- und Aufwärtsimpulse.

Informationen zur INTERSHOP Communications Aktie

Es gibt 19 Mio. INTERSHOP Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,67 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

INTERSHOP Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die INTERSHOP Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur INTERSHOP Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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