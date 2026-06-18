🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllbirds Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Allbirds Registered (A)

    Aktie explodiert um 39 %

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dieser Ex-Börsenliebling verkauft sein Geschäft – und wettet jetzt alles auf KI

    Allbirds heißt jetzt Smartbird und setzt auf KI-Infrastruktur. Nach dem Rebranding springt die Aktie erneut zweistellig an.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie explodiert um 39 % - Dieser Ex-Börsenliebling verkauft sein Geschäft – und wettet jetzt alles auf KI
    Foto: Unsplash

    Aus nachhaltigen Sneakern wird KI-Infrastruktur: Der spektakuläre Strategiewechsel von Allbirds ist nun offiziell. Das einstige Vorzeigeunternehmen für umweltfreundliche Schuhe firmiert künftig unter dem Namen Smartbird und will sich vollständig auf KI-Computing konzentrieren.

    Mit dem Abschluss des Verkaufs seiner Schuhsparte für 39 Millionen US-Dollar an die American Exchange Group beendet das Unternehmen ein Kapitel, das 2021 mit einem Börsengang und einer Bewertung von 2,2 Milliarden US-Dollar seinen Höhepunkt erreicht hatte. Nach dem ersten Handelstag war Allbirds zeitweise sogar 4,1 Milliarden US-Dollar wert. Sinkende Umsätze, hohe Kosten für den Filialbetrieb und zunehmender Wettbewerb ließen die Aktie jedoch abstürzen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    255,38€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    224,31€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nun soll künstliche Intelligenz die Wende bringen. Smartbird will mittelständischen Unternehmen Zugang zu KI-Infrastruktur verschaffen – von der Beschaffung leistungsfähiger Grafikprozessoren über den Aufbau privater Rechencluster bis hin zum Betrieb der Systeme.

    Angeführt wird der Umbau von der neuen Vorstandschefin Nadia Carlsten. Die frühere Managerin von Amazon Web Services leitete zuletzt das AWS Center for Quantum Computing und war zuvor beim KI-Unternehmen DCAI tätig.

    Bereits im April hatte die Ankündigung des Strategiewechsels an der Börse für Euphorie gesorgt. Die Aktie schoss zeitweise um fast 600 Prozent nach oben. Von diesen Höchstständen ist das Papier inzwischen jedoch wieder um rund 77 Prozent gefallen.

    Der nächste Schritt des Umbaus sorgte am Mittwoch erneut für Begeisterung. Nach der offiziellen Umbenennung in Smartbird und der Ernennung Carlstens zur CEO legte die Aktie zeitweise um mehr als 50 Prozent zu und schloss rund 39 Prozent im Plus.

    Der radikale Wandel sorgt dennoch weiter für Skepsis. "Ich sehe langsam Anklänge an die Tech-Blase der 1990er Jahre", schrieb Morningstar-Stratege Dave Sekera im April. "Was versteht ein Schuhhersteller schon von Rechenzentren?"

    Smartbird betont hingegen, bereits mit potenziellen Kunden im Gespräch zu sein und erste KI-Cluster zu planen. Das Unternehmen sieht eine Marktlücke bei mittelständischen Firmen, die eigene KI-Anwendungen nutzen wollen, aber weder über die nötige Hardware noch über das technische Know-how verfügen.

    Ob aus dem ehemaligen Sneaker-Hersteller tatsächlich ein ernstzunehmender KI-Infrastrukturanbieter wird, dürfte sich in den kommenden Quartalen zeigen. An der Wall Street ist die Wette auf den KI-Boom jedenfalls längst eröffnet.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie explodiert um 39 % Dieser Ex-Börsenliebling verkauft sein Geschäft – und wettet jetzt alles auf KI Allbirds heißt jetzt Smartbird und setzt auf KI-Infrastruktur. Nach dem Rebranding springt die Aktie erneut zweistellig an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     