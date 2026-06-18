ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Auto1 auf 33,70 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel Auto1 von 29,80 auf 33,70 Euro
- UBS belässt Einstufung auf Buy und betont Umsetzung
- Prognosen mittel und längerfristig wurden angehoben
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 29,80 auf 33,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe auf seiner virtuellen Kapitalmarktveranstaltung ein strahlendes Bild gezeichnet, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Entscheidend bleibe aber die Umsetzung. Er hob seine mittel- und längerfristigen Prognosen an./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 22:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 25,84 auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +14,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,68 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,47 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +1,38 %/+50,04 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 33,70 Euro
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Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20867745-auto1-group-erreicht-rekord-q1-2026-top-ergebnisse
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