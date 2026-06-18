UBS hebt Ziel für Auto1 auf 33,70 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 25,84 auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +14,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,68 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,47 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +1,38 %/+50,04 % bedeutet.