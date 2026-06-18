🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    AKTIEN IM FOKUS

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump-Tweet und BE Semi verhelfen Chip-Aktien nach oben

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump-Tweet und Apple-Intel Vereinbarung beflügelt
    • BE Semiconductor zieht Prognose wegen KI-Stärke an
    • Intel 6,4% Micron 4,4% SK Hynix 7% stark gestiegen
    AKTIEN IM FOKUS - Trump-Tweet und BE Semi verhelfen Chip-Aktien nach oben
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von Halbleiterherstellern sind am Donnerstag gefragt. Als Gründe nannten Marktteilnehmer unter anderem einen positiven Tweet von US-Präsident Donald Trump zum Engagement der USA bei Intel .

    Trump verwies außerdem auf eine Vereinbarung zwischen Apple und Intel zur Entwicklung und Herstellung von Chips in den Vereinigten Staaten. Hinzu kommt am Donnerstag eine Anhebung der Prognose des niederländischen Chipherstellers BE Semiconductor aufgrund starker KI-Nachfrage.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    278,92€
    Basispreis
    1,74
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    317,29€
    Basispreis
    1,79
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Chipwerte mit auffälligem Plus auf Tradegate waren Intel mit 6,4 Prozent und Micron mit 4,4 Prozent im Vergleich mit ihren Schlusskursen vom Vortag an der Nasdaq. SK Hynix sprangen in Seoul um 7 Prozent hoch. BE Semiconductor verteuerten sich vorbörslich um rund 3 Prozent, Infineon um 1,5 Prozent.

    Der US-Halbleiter-Branchenindex SOX hatte am Vorabend bereits gegen den schwächeren Nasdaq-Trend angezogen./ajx/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 258,5 auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +19,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 693,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.200,00USD was eine Bandbreite von -85,17 %/+27,11 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Insider- und institutionelle Verkäufe, Befürchtungen einer Topbildung und hohe Bewertung, Gewinnmitnahmen mit möglichen Rücksetzern bis rund 60 €, Sensitivität gegenüber Fed- und Tech-Nachrichten sowie gegenläufige Fundamentaldaten durch frühe Inbetriebnahme einer neuen Fabrik, Kapazitätserweiterung und ein erhöhtes Goldman-Kursziel von 88 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Trump-Tweet und BE Semi verhelfen Chip-Aktien nach oben Aktien von Halbleiterherstellern sind am Donnerstag gefragt. Als Gründe nannten Marktteilnehmer unter anderem einen positiven Tweet von US-Präsident Donald Trump zum Engagement der USA bei Intel . Trump verwies außerdem auf eine Vereinbarung …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     