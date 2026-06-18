Trump-Tweet und BE Semi verhelfen Chip-Aktien nach oben

Trump verwies außerdem auf eine Vereinbarung zwischen Apple und Intel zur Entwicklung und Herstellung von Chips in den Vereinigten Staaten. Hinzu kommt am Donnerstag eine Anhebung der Prognose des niederländischen Chipherstellers BE Semiconductor aufgrund starker KI-Nachfrage.

FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von Halbleiterherstellern sind am Donnerstag gefragt. Als Gründe nannten Marktteilnehmer unter anderem einen positiven Tweet von US-Präsident Donald Trump zum Engagement der USA bei Intel .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Chipwerte mit auffälligem Plus auf Tradegate waren Intel mit 6,4 Prozent und Micron mit 4,4 Prozent im Vergleich mit ihren Schlusskursen vom Vortag an der Nasdaq. SK Hynix sprangen in Seoul um 7 Prozent hoch. BE Semiconductor verteuerten sich vorbörslich um rund 3 Prozent, Infineon um 1,5 Prozent.

Der US-Halbleiter-Branchenindex SOX hatte am Vorabend bereits gegen den schwächeren Nasdaq-Trend angezogen./ajx/ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 258,5 auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +19,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,09 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Bil.. Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 693,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.200,00USD was eine Bandbreite von -85,17 %/+27,11 % bedeutet.



