AKTIEN IM FOKUS
Trump-Tweet und BE Semi verhelfen Chip-Aktien nach oben
- Trump-Tweet und Apple-Intel Vereinbarung beflügelt
- BE Semiconductor zieht Prognose wegen KI-Stärke an
- Intel 6,4% Micron 4,4% SK Hynix 7% stark gestiegen
FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von Halbleiterherstellern sind am Donnerstag gefragt. Als Gründe nannten Marktteilnehmer unter anderem einen positiven Tweet von US-Präsident Donald Trump zum Engagement der USA bei Intel .
Trump verwies außerdem auf eine Vereinbarung zwischen Apple und Intel zur Entwicklung und Herstellung von Chips in den Vereinigten Staaten. Hinzu kommt am Donnerstag eine Anhebung der Prognose des niederländischen Chipherstellers BE Semiconductor aufgrund starker KI-Nachfrage.
Chipwerte mit auffälligem Plus auf Tradegate waren Intel mit 6,4 Prozent und Micron mit 4,4 Prozent im Vergleich mit ihren Schlusskursen vom Vortag an der Nasdaq. SK Hynix sprangen in Seoul um 7 Prozent hoch. BE Semiconductor verteuerten sich vorbörslich um rund 3 Prozent, Infineon um 1,5 Prozent.
Der US-Halbleiter-Branchenindex SOX hatte am Vorabend bereits gegen den schwächeren Nasdaq-Trend angezogen./ajx/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 258,5 auf Tradegate (18. Juni 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +19,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Bil..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 693,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.200,00USD was eine Bandbreite von -85,17 %/+27,11 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
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Hab heute mittag alle IFX-Aktien verkauft. Und freue mich über immerhin etwas über 95 Prozent Kursrendite.
Das Problem könnte werden, dass hier zuviele auf eine Fortsetzung der Rally warten. Es gilt quasi als ausgemacht, dass die Aktie weiter steigen wird. Aber das ist dann oft auch der Punkt, wo eine Aktie zunehmend bearish wird und die Gefahr von gravierenden Rücksetzern steigt.
https://www.boersen-zeitung.de/meinung-analyse/das-neue-vorzeigeprojekt-von-silicon-saxony