Das Huawei-Ökosystem fördert das Wachstum der Partner in China und ihren grenzüberschreitenden Erfolg

DONGGUAN, China, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem HDC 2026 Global Eco Summit brachte Huawei globale Ökosystempartner, Marken und Entwickler zusammen, um zu erörtern, wie seine innovativen Technologien die digitale Interaktion in einer zunehmend vernetzten Welt mit einer Vielzahl von Geräten neu gestalten. Der Summit umfasste die Bereiche Luxus-Einzelhandel, Tourismus, Finanzdienstleistungen und digitale Plattformen und verdeutlichte, wie Unternehmen das Ökosystem von Huawei nutzen, um Innovation und Geschäftswachstum voranzutreiben. Dabei stellten wichtige Partner konkrete Kooperationsbeispiele aus der Praxis sowie praktische Erkenntnisse vor.

Das Ökosystem von Huawei hat sich als leistungsstarke Plattform etabliert, die es Marken ermöglicht, den chinesischen Markt präzise und kreativ zu erschließen. Durch die Nutzung der fortschrittlichen KI-Fähigkeiten und der umfassenden Verbrauchererkenntnisse von Petal Ads erhalten Marken Zugang zu mehrdimensionalen Zielgruppenprofilen, Verhaltenssignalen in Echtzeit und Omnichannel-Messinstrumenten. Das Ökosystem bietet zudem Zugang zu wohlhabenden Verbrauchersegmenten, darunter über 22 Millionen Auslandsreisende pro Jahr – von denen 76 % zu den mittleren bis hohen Konsumgruppen gehören und ein starkes Interesse an Luxusgütern, Technologie und einem gehobenen Lebensstil haben.

Ein weltweit führendes Luxusunternehmen hat gezeigt, wie sich diese Kompetenzen in ein bedeutendes Wachstum in China niederschlagen. Um vermögende Verbraucher anzusprechen, ging die Marke eine Partnerschaft mit Huawei ein, um die präzise Zielgruppenansprache von Petal Ads zu nutzen. So erreichte sie Premium-Zielgruppen, darunter Nutzer von Falt-Smartphones, mit beeindruckenden Splash-Screen-Grafiken, die speziell für Huawei-Geräte optimiert waren. Die Kampagnen erzielten mehrere zehn Millionen Impressionen und hohe Klickraten. Die Partnerschaft hat sich seitdem auf erlebnisorientierte Kooperationen und Initiativen in den Filialen ausgeweitet, bei denen die Tradition der Marke mit der intelligenten Technologie von Huawei verbunden wird.