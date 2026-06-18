🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ökostromanbieter Lichtblick macht weniger Umsatz

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz sank um rund 11,5% auf 1,36 Mrd Euro
    • EBITDA fiel um mehr als ein Viertel auf 48,7 Mio
    • 600 Mio Investitionen bis 2030 und 150 GWh Ziel
    Ökostromanbieter Lichtblick macht weniger Umsatz
    Foto: Siarhei - 356130783

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Ökostromanbieter Lichtblick hat im jüngsten Geschäftsjahr bis März erneut einen Umsatzrückgang verzeichnet. Lichtblick begründete das mit der Entwicklung der Strompreise, die sich nach "Ausnahmejahren" normalisierten. Der Umsatz sank um rund 11,5 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte.

    In Deutschland waren die Energiepreise nach Russlands Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 gestiegen. Nach den historisch hohen Preisen 2022 und 2023 sind diese in den Folgejahren wieder zurückgegangen. Fallen Strompreise, führt das zu niedrigeren Umsätzen der Anbieter, während Verbraucher profitieren.

    Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel im jüngsten Geschäftsjahr um mehr als ein Viertel auf 48,7 Millionen Euro. Weitere Kennzahlen nannte das Unternehmen nicht.

    Lichtblick kauft Ökostrom ein und verkauft ihn, und erzeugt seit Ende 2022 selbst Strom mit einem Solarpark in Sachsen-Anhalt. Drei weitere Anlagen seien seitdem hinzugekommen. Bis Ende des laufenden Geschäftsjahres will Lichtblick mindestens 150 Gigawattstunden Strom im Jahr produzieren, was aber weiter nur einem Bruchteil des verkauften Stroms entspräche.

    Lichtblick kündigte an, bis 2030 rund 600 Millionen Euro in unter anderem Stromerzeugung und Speicher investieren zu wollen. "Die Investitionen zielen darauf ab, mehr Wertschöpfung über eigene Infrastruktur zu realisieren", teilte das Unternehmen mit, das außerdem auch Gas verkauft.

    Lichtblick beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und gehört zur Eneco-Gruppe aus den Niederlanden, die wiederum im Besitz japanischer Unternehmen ist. Lichtblick hat nach eigenen Angaben weiter rund eine Million Kundenverträge./lkm/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Ökostromanbieter Lichtblick macht weniger Umsatz Der Ökostromanbieter Lichtblick hat im jüngsten Geschäftsjahr bis März erneut einen Umsatzrückgang verzeichnet. Lichtblick begründete das mit der Entwicklung der Strompreise, die sich nach "Ausnahmejahren" normalisierten. Der Umsatz sank um rund …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     