OeNB-Tagung: Kocher betont Stärken der gemeinsamen Geldpolitik

Wien (APA-ots) - Unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen innerhalb des Euroraums stellen die Geldpolitik vor Herausforderungen. Diese Heterogenität sei jedoch kein Ausnahmefall, sondern die Realität jeder Währungsunion, betonte Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), bei der Eröffnung der Volkswirtschaftlichen Tagung der OeNB in Kooperation mit SUERF - The European Money and Finance Forum - am Donnerstag in Wien. Im Zuge seiner Rede ging Kocher näher auf die Herausforderungen ein und erklärte, dass die Geldpolitik im Euroraum die richtigen Instrumente habe, um auch unter unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Preisstabilität zu gewährleisten.

Strukturelle Unterschiede können ein Grund sein, warum Beschlüsse, die darauf abzielen, ein Inflationsziel für einen Währungsraum insgesamt zu erreichen, sich vorübergehend für einzelne Mitgliedsländer oder Sektoren nicht immer als optimal erweisen, so Kocher. Doch die politischen Entscheidungsträger:innen seien gut dafür gerüstet, solche Zielkonflikte sorgfältig abzuwiegen. Kocher plädierte dafür, den Euroraum nicht an einer vollkommen einheitlichen Währungsunion zu messen. Tatsächlich wäre ein Vergleich mit der Alternative angebrachter: einem Europa mit weiterhin vielen unterschiedlichen Währungen und einer entsprechend uneinheitlichen Geldpolitik.



Ein wichtiger Aspekt sei hingegen die unterschiedliche Übertragung der Geldpolitik in einzelnen Euro-Ländern, fuhr Kocher fort. Verschiedene Auswirkungen geldpolitischer Maßnahmen können dazu führen, dass die Effekte der gemeinsamen Geldpolitik in einzelnen Ländern oder Wirtschaftsbereichen unterschiedlich wahrgenommen werden. Das stelle auch besondere Anforderungen an die Kommunikation geldpolitischer Entscheidungen. Im Euroraum sei man aber gut vorbereitet, um in solchen Situationen zu reagieren: Zum einen habe man spezielle Kriseninstrumente, die bei Bedarf jederzeit eingesetzt werden können. Zum anderen sorgen neue Forschungsergebnisse und immer bessere Daten dafür, dass die Gründe für die unterschiedlichen Auswirkungen der Geldpolitik über Länder oder Sektoren hinweg klarer werden. Dies helfe den Entscheidungsträger:innen, die Ursachen und Folgen einer uneinheitlichen geldpolitischen Transmission besser zu erklären, was wiederum zu einem besseren Verständnis und einer höheren Wirksamkeit der Geldpolitik beitrage, sagte der OeNB- Gouverneur.



Kamingespräch mit IWF-Chefin Kristalina Georgieva als ein Konferenz-Highlight und hochrangig besetzte Expert:innen-Sessions

Im Anschluss an die Eröffnungsrede stand ein Kamingespräch mit der Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, auf dem Programm. Die IWF-Chefin ist nur eine von zahlreichen hochrangigen Expert:innen aus Praxis und Forschung bei der Konferenz. Thematisch steht die Tagung ganz im Zeichen der Herausforderungen, mit denen sich Entscheidungsträger:innen in heterogenen Währungsräumen konfrontiert sehen. Neben der Erörterung aktueller Forschungsergebnisse wird etwa diskutiert, wie Wirtschafts- , Finanz- und Geldpolitik in heterogenen Währungsräumen gemeinsam besser ihre Ziele erreichen können.



Die 53. Volkswirtschaftliche Tagung findet am 18. und 19. Juni 2026 als Hybrid-Veranstaltung im OeNB-Hauptgebäude am Otto-Wagner- Platz 3 in Wien statt.



Die Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) vernetzt seit vielen Jahrzehnten führende Persönlichkeiten im Bereich Wirtschaftsforschung und

Zentralbankwesen. Seit einigen Jahren erfolgt die Organisation gemeinsam mit dem Kooperationspartner SUERF.



SUERF (The European Money and Finance Forum) ist ein unabhängiges Non-Profit-Netzwerk, das Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, Finanzinstitute, wissenschaftliche Institutionen und Finanzakteure miteinander verbindet. Weitere Informationen unter: www.suerf.org .

Inhaltliche Fragen zur Konferenz



María T. Valderrama

Leiterin Monetary Policy

Telefon: +43 1 676 5014749

maria.valderrama@oenb.at



Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at



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