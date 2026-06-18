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    Hoffnung im Wohnungsbau

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    Kräftiger Anstieg der Genehmigungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gut 20.000 Genehmigungen, Anstieg gegenüber Vorjahr
    • Schätzungsweise etwa eine Million fehlende Wohnungen
    • Materialkosten und Zinsen verteuern Bauprojekte
    Hoffnung im Wohnungsbau - Kräftiger Anstieg der Genehmigungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Aufwärtstrend im seit Jahren kriselnden Wohnungsbau hält an. Gut 20.000 genehmigte Wohnungen in Neubauten und Bestandsgebäuden im April waren 9,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres bewilligten die Behörden nach Angaben der Wiesbadener Statistiker 83.700 Wohnungen und damit fast 10.000 mehr als ein Jahr zuvor.

    Allerdings fehlen Schätzungen zufolge etwa eine Million Wohnungen in Deutschland. Vor allem in Ballungsräumen ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Im vergangenen Jahr waren in Deutschland so wenige Wohnungen fertiggestellt worden wie seit dem Jahr 2012 nicht: 206.600 fertige Einheiten bedeuteten einen Rückgang um 18 Prozent zum Vorjahr. Die Bundesregierung will mit einem "Bau-Turbo" über schnellere Genehmigungen den Wohnungsbau voranbringen und hat zudem Förderprogramme für energieeffizientes Bauen reaktiviert.

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    Noch reichlich Hürden für Bauherren

    Dass die Zahl der Baugenehmigungen steigt, ist positiv: Was nicht genehmigt wird, wird später nicht gebaut. Experten fürchten jedoch, dass der Wohnungsbau so schnell nicht aus der Krise kommen wird. Infolge des Iran-Kriegs haben sich Baumaterialien sowie Transportkosten für Baufirmen verteuert. Zudem zogen die Kreditzinsen an, was Projekte für Investoren und Bauherren verteuert.

    "Aus Baugenehmigungen müssen jetzt Projekte werden", mahnt der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller. "Es braucht klare, investitionsfreundliche und verlässliche Rahmenbedingungen, damit nun auch wirklich gebaut wird."/ben/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 52,35 auf Tradegate (18. Juni 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +3,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,04 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,85 %/+67,08 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um LEGs Fundamentaldaten und Bewertung: sehr niedriger Leerstand (~2,4%), geringe Verwaltungskosten (6% und Einschätzung, der Kurs sei aktuell attraktiv, während höhere Zinsen Druck auf Preise ausüben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LEG Immobilien eingestellt.

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