Hoffnung im Wohnungsbau
Kräftiger Anstieg der Genehmigungen
- Gut 20.000 Genehmigungen, Anstieg gegenüber Vorjahr
- Schätzungsweise etwa eine Million fehlende Wohnungen
- Materialkosten und Zinsen verteuern Bauprojekte
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Aufwärtstrend im seit Jahren kriselnden Wohnungsbau hält an. Gut 20.000 genehmigte Wohnungen in Neubauten und Bestandsgebäuden im April waren 9,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres bewilligten die Behörden nach Angaben der Wiesbadener Statistiker 83.700 Wohnungen und damit fast 10.000 mehr als ein Jahr zuvor.
Allerdings fehlen Schätzungen zufolge etwa eine Million Wohnungen in Deutschland. Vor allem in Ballungsräumen ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Im vergangenen Jahr waren in Deutschland so wenige Wohnungen fertiggestellt worden wie seit dem Jahr 2012 nicht: 206.600 fertige Einheiten bedeuteten einen Rückgang um 18 Prozent zum Vorjahr. Die Bundesregierung will mit einem "Bau-Turbo" über schnellere Genehmigungen den Wohnungsbau voranbringen und hat zudem Förderprogramme für energieeffizientes Bauen reaktiviert.
Noch reichlich Hürden für Bauherren
Dass die Zahl der Baugenehmigungen steigt, ist positiv: Was nicht genehmigt wird, wird später nicht gebaut. Experten fürchten jedoch, dass der Wohnungsbau so schnell nicht aus der Krise kommen wird. Infolge des Iran-Kriegs haben sich Baumaterialien sowie Transportkosten für Baufirmen verteuert. Zudem zogen die Kreditzinsen an, was Projekte für Investoren und Bauherren verteuert.
"Aus Baugenehmigungen müssen jetzt Projekte werden", mahnt der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller. "Es braucht klare, investitionsfreundliche und verlässliche Rahmenbedingungen, damit nun auch wirklich gebaut wird."/ben/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 52,35 auf Tradegate (18. Juni 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +3,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,04 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,85 %/+67,08 % bedeutet.
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Frage:
Die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto nach § 27 KStG wird bei der LEG Immobilien voraussichtlich noch sehr lange, potenziell über Jahrzehnte auf diesem Wege möglich sein.
Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe:
1. Enorm hoher Bestand des Einlagenkontos
Der genaue, tagesaktuelle Kontostand wird zwar intern fortlaufend fortgeschrieben und im Rahmen der jährlichen Körperschaftsteuererklärung gesondert festgestellt, aber das steuerliche Einlagenkonto der LEG speist sich historisch aus den immensen Kapitalrücklagen, die im Zuge der Strukturierung, des Börsengangs (2013) und früherer Kapitalerhöhungen/Agio-Zahlungen entstanden sind. Bei einem jährlichen Dividendenvolumen von aktuell rund 220 bis 232 Millionen Euro (für die 2,92 EUR je Aktie im Jahr 2026) reichen diese Milliardenreserven mathematisch noch für eine sehr lange Zeit.
2. Die steuerliche "Verwendungsreihenfolge"
Ob ein Unternehmen aus dem Einlagenkonto ausschütten darf, regelt das Gesetz streng nach einer festen Reihenfolge (§ 27 Abs. 1 Satz 3 KStG):
- Eine Ausschüttung gilt steuerlich erst dann als Einlagenrückgewähr, wenn der sogenannte "ausschüttbare Gewinn" des Vorjahres vollständig verbraucht ist.
- Da Immobilienkonzerne wie die LEG nach HGB-Rechnungslegung aufgrund extrem hoher Abschreibungen (AfA) und Buchwerten oft kaum oder gar keine nennenswerten HGB-Bilanzgewinne ausweisen (während operativ der FFO fließt), bleibt das steuerliche Einlagenkonto fast immer die primäre Quelle für die Dividende.
Der steuerliche Haken für Aktionäre (Wichtiger Hinweis)
Da die LEG erst 2013 an die Börse gegangen ist, gibt es keine Altaktionäre vor 2009. Das bedeutet für dich:
- Die Dividende fließt dir zwar im Juni/Juli "brutto für netto" (ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Soli) zu.
- Es handelt sich jedoch streng genommen um eine Steuerstundung, keine endgültige Steuerfreiheit. Deine Bank bucht die 2,92 EUR automatisch als Minderung deines Einstandskurses ein.
Beispiel: Kaufst du die Aktie heute für 58,00 EUR, sinkt dein steuerlicher Einstandskurs nach der Ausschüttung auf 55,08 EUR. Verkaufst du die Aktie später wieder, wird der steuerpflichtige Veräußerungsgewinn anhand dieses reduzierten Kurses berechnet – die Steuer wird also erst beim Verkauf nachgeholt.
Fazit: Solange die LEG bilanziell so aufgestellt ist und ihre Substanz nicht durch steuerpflichtige HGB-Gewinne überlagert wird, bleibt dieser Status für die absehbare Zukunft (die nächsten Jahre und darüber hinaus) stabil.