Jefferies hebt Ziel für UBS auf 60 Franken - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 43,94 auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +8,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,29 %.

Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 144,75 Mrd..

UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5355. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,38CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -20,31 %/+36,61 % bedeutet.