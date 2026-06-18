ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für UBS auf 60 Franken - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel UBS auf 60 Franken an
- Vermögensverwaltung USA und Asien stützt EPS
- Bewertung erscheint niedrig wegen Kapitalrisiko
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS von 55 auf 60 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA und Asien sowie das Investmentbanking böten die richtige Mischung, um seine Ergebnisschätzungen (EPS) zu untermauern, die für das zweite Quartal 18 Prozent und für die Jahre bis 2028 13 Prozent über den Konsensprognosen lägen, schrieb Joseph Dickerson in einer Einschätzung vom Mittwochabend. Die Bewertung erscheine mit Blick auf mögliche Szenarien für die Kapitalausstattung ausländischer Töchter zu niedrig, da diese die Schweizer im ungünstigsten Fall einen mittleren einstelligen Milliarden-Dollar-Betrag kosten dürfte./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 43,94 auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +8,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,29 %.
Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 144,75 Mrd..
UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5355. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,38CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -20,31 %/+36,61 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 60 Euro
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Community Beiträge zu UBS Group - A12DFH - CH0244767585
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Die rote 100 aber auch die gelbe 200er sind noch als Widerstände da.
Bild: 23460_20250629092721_UBS BANK
Good Luck
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