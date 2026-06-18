Schaeffler Aktie verliert deutlich an Wert - -5,11 % - 18.06.2026

Obwohl die Schaeffler Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +25,93 %.

Die Schaeffler Aktie ist bisher um -5,11 % auf 8,7350€ gefallen. Das sind -0,4700 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Schaeffler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,36 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,11 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um +0,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,85 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Schaeffler +11,14 % gewonnen.

Während Schaeffler deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,33 %. Damit gehört Schaeffler heute zu den auffälligeren Werten.

Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,05 % 1 Monat -1,85 % 3 Monate +25,93 % 1 Jahr +126,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Stand: 18.06.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristigen Kursdruck durch Shortseller (AQR) und daraus resultierende Rücksetzer sowie gezielte Käufe unter rund 9,00 €, um die technische Lage (Aufwärtstrend seit März, Erwartung eines Higher Highs, Stop‑Loss knapp unter dem letzten Higher Low) und um fundamentale Katalysatoren wie die E‑Axle‑Auszeichnung, Schaefflers Software‑Ambitionen und die Beteiligung an Neura Robotics, deren Umsatzbeitrag aber unklar bleibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,42 Mrd.EUR € wert.

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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