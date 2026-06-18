Copper Quests aufstrebende Projekte rücken ins Rampenlicht

Junior-Explorationsunternehmen haben nur selten die Gelegenheit, mehrere aussichtsreiche Kupferprojekte gleichzeitig durch entscheidende Phasen des Explorationszyklus zu führen.

Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX) ist in das Jahr 2026 gestartet mit laufenden Bohrungen auf dem RIP-Kupfer-Molybdän-Projekt, einem groß angelegten geophysikalischen Programm auf der STARS-Kupfer-Molybdän-Grundstück und einer wachsenden Kupfer-Gold-Explorationsstory bei Kitimat.

Zusammengenommen schaffen diese Entwicklungen eine Pipeline an Explorationsimpulsen, die sich über den weiteren Jahresverlauf erstrecken dürfte.

Investoren, die das Unternehmen verfolgen, blicken nun auf 3 separate Projekte, die jeweils auf bedeutende Meilensteine zusteuern, gestützt durch vielversprechende historische Daten, überzeugende geologische Modelle und klar definierte Explorationsprogramme.

Das Ergebnis ist eine der aktivsten Explorationssaisons in der Geschichte von Copper Quest.

Projektportfolio: Copper Quest kontrolliert ein Portfolio aus Kupfer- und Goldprojekten in British Columbia und Idaho, wobei während der Explorationssaison 2026 aktive Explorationsprogramme bei RIP, STARS und Kitimat laufen.

Starke Portfolio-Dynamik

Am 21. April skizzierte Copper Quest einen Explorationsfahrplan, der darauf ausgelegt ist, im Jahr 2026 mehrere Kernprojekte voranzubringen.

Das Programm umfasst laufende Bohrungen bei RIP, eine grundstücksweite IP-Untersuchung bei STARS sowie eine IP-Messung mit anschließendem erstem Bohrprogramm bei Kitimat. Die Abfolge dieser Programme sorgt für einen stetigen Fluss an Explorationsaktivitäten und positioniert das Unternehmen für mehrere potenzielle Nachrichtentreiber in den kommenden Monaten.

Die Strategie des Managements spiegelt eine breitere Vision wider, die über ein einzelnes Projekt hinausgeht.

Copper Quest kontrolliert inzwischen eine bedeutende Landposition in mehreren vielversprechenden Porphyr-Distrikten in British Columbia und bietet Investoren damit Zugang zu mehreren Chancen innerhalb eines einzigen Explorationsunternehmens.

RIP: Aktive Bohrungen auf einem bestätigten Porphyrsystem

Das RIP-Kupfer-Molybdän-Projekt stellt derzeit den am weitesten fortgeschrittenen Explorationstreiber des Unternehmens dar.

Die Bohrungen begannen im Mai mit einem Programm über mindestens 2.000 m, das auf 2 große Porphyrzentren abzielt, die durch luftgestützte Magnetikmessungen und 3D-IP-Geophysik identifiziert wurden.

Frühere Bohrungen bestätigten erfolgreich das Vorhandensein eines mehrphasigen Kupfer-Molybdän-Porphyrsystems und zeigten, dass das geophysikalische Zielmodell mineralisierte Intrusivzentren präzise identifizierte.

Historische Bohrungen durchschnitten breite Abschnitte mit Kupfer-Molybdän-Mineralisierung, darunter:

126,6 m @ 0,102% CuEq

114,3 m @ 0,112% CuEq

24,6 m @ 0,268% CuEq

2 Porphyrzentren bei RIP identifiziert: Geophysikalische Untersuchungen deuten auf das Vorhandensein von 2 großen Porphyrzielen hin, darunter eines, das bislang noch nicht durch Bohrungen getestet wurde.

Das nördliche Ziel wurde bisher nur begrenzt bebohrt, während das südliche Ziel mit einem Durchmesser von rund 850 m vollständig ungetestet bleibt.

Die Größe dieser geophysikalischen Signaturen zieht innerhalb des Bulkley Porphyry Belt weiterhin Aufmerksamkeit auf sich, einer Region, die mehrere bedeutende Kupferlagerstätten und Entwicklungsprojekte beherbergt.

Zur Bedeutung des aktuellen Programms erklärte CEO Brian Thurston:

"Es ist eine seltene Gelegenheit, in British Columbia straßenzugängliche, validierte Porphyrziele zu erkunden, die bislang so wenig bebohrt wurden, insbesondere innerhalb eines etablierten Porphyrdistrikts wie dem Bulkley Valley. Copper Quest hat eine dominante Landposition im Bulkley Porphyry Belt aufgebaut, einschließlich der Liegenschaften STARS, RIP und Stellar, und bietet den Aktionären damit eine District-Scale-Explorations- und Entdeckungschance im Bereich Kupfer-Porphyrsysteme."

RIP im Vergleich mit regionalen Porphyrlagerstätten: Die RIP-Anomalie weist eine vergleichbare Größe wie mehrere gut bebohrte Kupfer-Molybdän-Porphyrlagerstätten im Bulkley-Distrikt auf, darunter Huckleberry, Poplar, Seel, Ox und Berg.

Da die Bohrungen derzeit laufen, stellt RIP die erste Chance auf bedeutende Explorationsergebnisse während der Saison 2026 dar.

STARS: Bewertung des gesamten Ausmaßes eines großen Kupfersystems

Das STARS-Kupfer-Molybdän-Grundstück durchläuft derzeit eines der größten geophysikalischen Programme, das das Unternehmen bislang durchgeführt hat.

Im Mai startete Copper Quest eine 32,4 km² große IP-Untersuchung, die darauf ausgelegt ist, die gesamte Ausdehnung einer großen magnetischen Anomalie zu bewerten, die mit Kupfer-Molybdän-Mineralisierung in Verbindung steht.

Die Untersuchung deckt die Tana Zone und ihre Erweiterungen ab und bewertet zugleich zahlreiche wenig explorierte Ziele, die über das größere System verteilt sind.

Porphyrpotenzial im Distrikt-Format bei STARS: Eine 5 × 2,5 km große magnetische Anomalie und historische lange Bohrabschnitte unterstreichen die Größe des STARS-Kupfer-Molybdän-Systems.

Historische Bohrungen haben bereits eine bedeutende Mineralisierung nachgewiesen:

195,07 m @ 0,466% Cu

396,67 m @ 0,2% Cu

207,27 m @ 0,205% Cu

Die Tana Zone bleibt offen und nimmt nur einen Teil eines deutlich größeren geologischen Umfelds ein, das durch eine 5 × 2,5 km große ringförmige magnetische Anomalie charakterisiert ist.

Eine Porphyrentdeckung, die auf Anschlussarbeiten wartet: Historische Bohrungen in der Tana Zone lieferten lange Kupfer-Molybdän-Abschnitte, während große Teile des Ziels weiterhin ungetestet sind.

Die Ergebnisse des laufenden IP-Programms sollen zukünftige Bohrungen steuern und könnten dazu beitragen, zusätzliche mineralisierte Zentren auf dem Grundstück zu definieren.

Brian Thurston betonte sowohl die bereits nachgewiesene Mineralisierung als auch das breitere Entdeckungspotenzial:

„Copper Quest kontrolliert 9.693 Hektar, die das STARS-Grundstück und das aussichtsreiche umliegende Gebiet umfassen. Dabei bestehen 2 sich ergänzende Explorationschancen: Einerseits eine bereits etablierte Zone mit höhergradiger Mineralisierung, die das Unternehmen erweitern und weiter definieren kann, andererseits ein wesentlich größeres, bislang nur wenig exploriertes Gebiet mit hohem Potenzial für neue Entdeckungen. Dies ist ein sehr umfangreiches geophysikalisches Programm, das in Kombination mit den historischen 9.016 m an Bohrungen die Exploration gezielt steuern und die bestmöglichen Informationen liefern wird, um innerhalb dieser sehr großen Anomalie neue Entdeckungen zu machen, deren Ausdehnung 5-mal größer ist als jene der Huckleberry Mine. Zusammen mit der angrenzenden 5.389 Hektar großen Stellar Grundstück hat Copper Quest eine dominante Landposition aufgebaut und eine einzigartige Gelegenheit geschaffen, ein Kupfer-Porphyrprojekt im distriktgroßen Maßstab innerhalb des Bulkley Porphyry Belt zu erschließen.“

Mehrere ungetestete Ziele bei STARS: Die Tana Zone stellt nur einen bereits getesteten Teil eines großen Intrusivsystems mit zahlreichen zusätzlichen Bohrzielen dar.

Die laufenden Arbeiten bei STARS haben das Potenzial, das Ausmaß der bekannten Mineralisierung erheblich zu erweitern und eine Pipeline zukünftiger Bohrziele über das gesamte Grundstück hinweg zu generieren.

Kitimat: Ausbau der Kontrolle über eine wachsende Kupfer-Gold-Story

Die jüngste Unternehmensmeldung von Copper Quest konzentrierte sich auf die Erweiterung des Kitimat-Kupfer-Gold-Projekts, bei dem das Unternehmen seine Landposition um rund 130% vergrößerte.

Das Projekt umfasst nun 6.801 Hektar und schließt sowohl das historische Bowbyes Zielgebiet als auch umfangreiche Flächen rund um eine große KI-generierte leitfähige Anomalie ein, die Anfang dieses Jahres identifiziert wurde.

Die Anomalie misst etwa 1,5 × 1,5 km in ihrer lateralen Ausdehnung und weist eine starke vertikale Kontinuität bis in Tiefen von mindestens 1 km auf.

Ihre Lage innerhalb eines ausgeprägten magnetischen Korridors sowie ihre räumliche Verbindung zu bekannter Kupfer-Gold-Mineralisierung haben Kitimat zu einem der derzeit am aufmerksamsten verfolgten Explorationsprojekte des Unternehmens gemacht.

Kitimat beherbergt bedeutende historische Kupfer-Gold-Abschnitte: Historische Bohrungen in der Jeannette Zone lieferten mehrere oberflächennahe Kupfer-Gold-Abschnitte mit Längen von über 100 m und unterstützen damit das Potenzial für ein größeres mineralisiertes System.

Historische Bohrungen in der Jeannette Zone ergaben mehrere bemerkenswerte Kupfer-Gold-Abschnitte:

117,07 m @ 0,54% Kupfer und 1,03 g/t Gold

103,65 m @ 0,55% Kupfer und 1 g/t Gold

107,01 m @ 0,45% Kupfer und 0,8 g/t Gold

112,2 m @ 0,33% Kupfer und 0,41 g/t Gold

Diese breiten Abschnitte beginnen nahe der Oberfläche und bleiben offen.

Die geologische Interpretation, die sich aus den jüngsten Arbeiten ergibt, deutet darauf hin, dass sowohl die Zielgebiete Jeannette als auch Bowbyes mit einem größeren Porphyrsystem in Verbindung stehen könnten, das unter sedimentärer Bedeckung verborgen ist.

Das Management hob die Bedeutung der neuen Claims und des Explorationsmodells hervor, das deren Erwerb leitete:

„Copper Quest freut sich über die zeitnahe Gewährung dieser kürzlich abgesteckten Claims, wodurch die geplanten geophysikalischen Untersuchungen auf das neu erworbene aussichtsreiche Gebiet ausgeweitet werden können. Die KI-gestützte Analyse bei Kitimat identifizierte Merkmale, die mit einem potenziell verborgenen intrusiven Porphyrzentrum übereinstimmen, wodurch sich die Gelegenheit ergab, unsere Landposition strategisch zu vergrößern. Historische Bohrungen in der Umgebung durchschnitten oberflächennahe Kupfer-Gold-Mineralisierung über Abschnitte von mehr als 100 m mit Gehalten von über 0,5% Kupfer und 1 g/t Gold, wobei die Mineralisierung weiterhin offen ist. Die Größe und Lage der Anomalie unterstützen unsere geologische Interpretation, dass diese zuvor gebohrten Kupfer-Gold-Abschnitte den äußeren Ausdruck eines deutlich größeren Porphyrsystems darstellen könnten, das möglicherweise auf das durch unsere KI-gestützte Analyse identifizierte Ziel zentriert ist.“

Für Investoren vereint Kitimat nun mehrere attraktive Merkmale innerhalb einer einzigen Explorationsstory:

Bedeutende historische Kupfer-Gold-Bohrergebnisse.

Außergewöhnliche Infrastruktur einschließlich Straßenzugang, Schiene, Stromversorgung und Nähe zu Tidewater.

Mehrere mineralisierte Zielgebiete.

KI-gestützte Zielgenerierung.

Eine große verborgene leitfähige Anomalie.

Geplante geophysikalische Untersuchungen.

Geplantes erstes Bohrprogramm.

Das Projekt soll später in diesem Sommer durch geophysikalische Arbeiten weiter vorangebracht werden, gefolgt von Bohrungen, sobald die Genehmigungen abgeschlossen sind.

Fazit

Copper Quests 2026-Explorationssaison zeichnet sich durch das Zusammentreffen mehrerer wirkungsstarker Programme aus.

RIP wird derzeit bebohrt.

STARS durchläuft eine liegenschaftsweite geophysikalische Untersuchung, die darauf abzielt, das Ausmaß eines großen Kupfersystems zu erschließen.

Kitimat entwickelt sich zu einer überzeugenden Kupfer-Gold-Explorationsstory, gestützt durch historische Bohrungen, moderne Zielgenerierungstechnologien und ein rasch wachsendes Landpaket.

Jedes Projekt bietet Zugang zu einer anderen Phase des Entdeckungsprozesses und trägt zugleich zu einer breiteren Portfoliostrategie bei, die auf große Kupfersysteme in attraktiven Jurisdiktionen ausgerichtet ist.

Da Kupfer weiterhin eine zentrale Rolle bei Elektrifizierung, Energieinfrastruktur, Rechenzentren und fortschrittlichen Technologien einnimmt, dürften Explorationsunternehmen, die bedeutende Entdeckungen erzielen können, zunehmend in den Fokus des Marktes rücken.

Mit aktiven Bohrungen, fortschreitender Geophysik und mehreren parallel voranschreitenden Entdeckungschancen startet Copper Quest in die zweite Jahreshälfte 2026 mit einem stetigen Strom an Explorationsimpulsen und wachsender Präsenz in einigen der aussichtsreichsten Kupferdistrikte British Columbias.

Unternehmensdetails

Copper Quest Exploration Inc.

#2501 – 550 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 2B5 Kanada

Telefon: +1 778 949 1829

Email: investors@copperquestexploration.com

www.copper.quest

CUSIP: 217523 / ISIN: CA2175231091

Aktien im Markt: 118.431.171

Kanada-Symbol (CSE): CQX

Aktueller Kurs: 0,125 CAD (17.06.2026)

Marktkapitalisierung: 15 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 3MX0 / A40ZSP

Aktueller Kurs: 0,0756 EUR (17.06.2026)

Marktkapitalisierung: 9 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone, Zimtu Capital Corp. („Zimtu“) und Copper Quest Exploration Inc. („Copper Quest“; „das Unternehmen“) weisen Investoren darauf hin, dass sämtliche in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Copper Quest verwiesen, in denen eine ausführlichere Diskussion dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen enthalten ist. Diese können über die auf SEDAR www.sedarplus.ca hinterlegten Dokumente eingesehen werden. Alle Aussagen in diesem Bericht, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Dieser Bericht enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Erwartungen der Copper Quest Exploration Inc. hinsichtlich der Weiterentwicklung der Explorationsaktivitäten auf ihren Projekten RIP, STARS und Kitimat, den Zeitplan, die Abfolge, den Umfang und die potenziellen Ergebnisse von Bohrprogrammen, geophysikalischen Untersuchungen und Zielgenerierungsinitiativen sowie die erwarteten Vorteile ihrer District-Scale-Explorationsstrategie in British Columbia. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen auch Aussagen zur Interpretation geologischer, geochemischer und geophysikalischer Daten, einschließlich magnetischer Anomalien sowie Anomalien der Leitfähigkeit, Aufladbarkeit und des spezifischen Widerstands, zur Bedeutung historischer Bohrergebnisse, zum potenziellen Vorhandensein verborgener Kupfer-Gold- oder Kupfer-Molybdän-Porphyrsysteme sowie zur Fähigkeit KI-gestützter Zielgenerierung und geologischer Modellierung, aussichtsreiche Explorationsziele zu identifizieren. Aussagen zu Genehmigungszeiträumen, Infrastrukturvorteilen, operativer Einsatzbereitschaft, Rohstoffmarktbedingungen und den Aussichten für Kupfer und Gold sind ebenfalls zukunftsgerichteter Natur. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Abgabe für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen, die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung und Betriebsmitteln, günstige Wetter- und Zugangsbedingungen, den rechtzeitigen Erhalt von Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, den fortgesetzten Zugang zu den Projektgebieten, unterstützende Rohstoffpreise sowie die Genauigkeit und Relevanz historischer Informationen und Interpretationen, die aus Bohrungen, Kartierungen, Geochemie, Geophysik und anderen technischen Datensätzen abgeleitet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten erheblich abweichen können. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Explorations- und Interpretationsrisiken: Explorationsaktivitäten führen möglicherweise nicht zur Entdeckung wirtschaftlich nutzbarer Mineralisierung. Historische Informationen, Datensätze Dritter und frühere Bohrergebnisse können unvollständig, ungenau, nicht repräsentativ oder nicht mit aktuellen Berichtsstandards konform sein. Geophysikalische Anomalien können nicht wirtschaftliche Ursachen widerspiegeln, während sich geologische Interpretationen mit der Verfügbarkeit zusätzlicher Informationen ändern können. Ziele, die durch konventionelle Explorationsmethoden, geophysikalische Untersuchungen oder KI-gestützte Modellierung identifiziert wurden, führen möglicherweise nicht zu aussagekräftigen Bohrergebnissen oder Mineralentdeckungen. Mineralische Kontinuität, Gehalt, Geometrie, Mächtigkeit und Tonnage können erheblich von den Erwartungen abweichen, und historische Ergebnisse sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Explorationserfolge. Durchführungs- und Betriebsrisiken: Explorationsprogramme können durch Wetterbedingungen, Geländegegebenheiten, Waldbrände, Umweltbedingungen, Zugangsbeschränkungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Leistung von Auftragnehmern, Störungen in Lieferketten oder Gesundheits- und Sicherheitsaspekte beeinträchtigt werden. Bohrprogramme, geophysikalische Untersuchungen und damit verbundene Explorationsaktivitäten können Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder operative Herausforderungen erfahren, die Zeitplan, Umfang oder Ergebnisse beeinflussen. Genehmigungs- und regulatorische Risiken: Explorationsaktivitäten unterliegen weiterhin Genehmigungsanforderungen, behördlichen Zulassungen und laufenden Compliance-Verpflichtungen. Genehmigungen können verzögert, geändert, mit Auflagen versehen oder verweigert werden, während regulatorische Verfahren, Konsultationsanforderungen oder Gesetzesänderungen geplante Aktivitäten einschränken, verschieben oder verteuern können. Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken: Copper Quest könnte zusätzliche Finanzmittel benötigen, um geplante Explorationsprogramme und die zukünftige Weiterentwicklung von Projekten durchzuführen. Es kann nicht garantiert werden, dass Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt verfügbar sein werden. Marktbedingungen, Anlegerstimmung und Handelsliquidität können die Fähigkeit des Unternehmens beeinflussen, Kapital aufzunehmen, und zu Kursschwankungen sowie verringerter Marktliquidität führen. Markt- und Rohstoffpreisrisiken: Die Preise für Kupfer, Gold und Molybdän unterliegen erheblichen Schwankungen und werden von globalen Wirtschaftsbedingungen, Zinssätzen, Währungsschwankungen, geopolitischen Entwicklungen und Veränderungen der industriellen Nachfrage beeinflusst. Eine anhaltende Schwäche der Rohstoffpreise könnte das Interesse von Investoren verringern, den Zugang zu Kapital einschränken und Explorationsaktivitäten negativ beeinflussen. Risiken in Bezug auf Eigentumsrechte, Konzessionen und Gemeinschaften: Die Rechte des Unternehmens an seinen Mineralclaims unterliegen Anforderungen hinsichtlich Aufrechterhaltung, Gebühren, Einreichungen und möglichen Streitigkeiten. Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Steuern, Landnutzungsrichtlinien, Zugangsanforderungen oder Konsultationsrahmen können sich nachteilig auf den Geschäftsbetrieb auswirken. Beziehungen zu lokalen Interessengruppen, indigenen Gemeinschaften, Regierungsbehörden und anderen Beteiligten können Projektzeitpläne, Kosten und den Zugang zu Projekten beeinflussen. Umwelt- und ESG-Risiken: Umweltverbindlichkeiten, Rekultivierungsverpflichtungen, sich weiterentwickelnde Umweltstandards und Erwartungen von Interessengruppen können Kosten erhöhen oder Verzögerungen verursachen. Unerwartete Umweltprobleme können Aktivitäten einschränken, zusätzliche Untersuchungen erforderlich machen oder höhere Sicherheitsleistungen und Compliance-Anforderungen nach sich ziehen. Technologie- und Datenrisiken: KI-gestützte Zielgenerierung, geologische Modellierung und Datenintegrationstechnologien sind aufkommende Explorationswerkzeuge, deren Wirksamkeit weiterhin der Interpretation und Validierung durch Feldarbeiten und Bohrungen unterliegt. Es kann nicht garantiert werden, dass durch solche Technologien identifizierte Ziele zu Mineralentdeckungen oder wirtschaftlich bedeutenden Ergebnissen führen. Risiken im Zusammenhang mit Informationen Dritter: Bestimmte in diesem Bericht enthaltene Informationen, einschließlich historischer Explorationsergebnisse, technischer Interpretationen und Branchenkommentare, stammen aus Quellen, die als zuverlässig angesehen werden, wurden jedoch nicht unabhängig überprüft. Es kann keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen werden. Hinweis an die Leser: Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Risiken und Unsicherheiten sowie der in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschriebenen Risiken wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Mineralisierungen auf benachbarten Grundstücken oder innerhalb ähnlicher geologischer Umgebungen sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf Mineralisierungen auf den Liegenschaften von Copper Quest. Copper Quest ist ein Explorationsunternehmen im frühen Entwicklungsstadium, und es besteht keine Gewissheit, dass Explorationsaktivitäten zur Definition einer Mineralressource oder Mineralreserve führen werden.

Offenlegung von Interessen und Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von hier genannten Wertpapieren ausgelegt werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage dessen, was Sie in einem Online- oder gedruckten Bericht lesen, einschließlich eines Berichts von Rockstone, insbesondere wenn es sich bei der Investition um ein kleines, wenig gehandeltes und nicht weithin bekanntes Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von der Zimtu Capital Corp. („Zimtu“), einer an der TSX Venture Exchange notierten Investmentgesellschaft, bezahlt. Ein Teil der Aufgaben des Autors bei Zimtu besteht darin, Unternehmen zu recherchieren und über jene zu berichten, in die Zimtu investiert ist. Auch wenn der Autor dieses Berichts also nicht direkt von Copper Quest Exploration Inc. („Copper Quest“) bezahlt wird, profitiert der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital Corp., von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktien von Copper Quest. Copper Quest bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und weitere Dienstleistungen. Laut Pressemitteilung vom 27. August 2025: „Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FRA: 3MX) („Copper Quest“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass es eine Vereinbarung mit der Zimtu Capital Corp. (TSX.V: ZC) (FSE: ZCT1) („Zimtu“) unterzeichnet hat, wonach Zimtu Marketingdienstleistungen im Rahmen seines ZimtuADVANTAGE-Programms (https://www.zimtu.com/zimtu-advantage/) ab dem 1. September 2025 für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten zu Kosten von 12.500 CAD pro Monat erbringen wird. Marketingvereinbarung: Das ZimtuADVANTAGE-Programm ist darauf ausgelegt, Chancen, Beratung, Marketing und Unterstützung bereitzustellen. Die Dienstleistungen umfassen Investorenpräsentationen, E-Mail-Marketing, Lead-Generierungskampagnen, Blogbeiträge, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Rockstone-Research-Berichte & -Distribution, Video-Pressemitteilungen sowie damit verbundene Marketing- und Awareness-Aktivitäten. Zimtu hat seinen Sitz in Vancouver, Suite 1450 – 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2. Zimtu ist erreichbar unter 604.681.1568 oder info@zimtu.com. Die Vergütung von Zimtu beinhaltet keine Wertpapiere des Unternehmens; zum Datum dieses Berichts hält Zimtu 2.633.333 Aktien des Unternehmens und 2.333.333 Warrants zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens.“ Der Autor hält Wertpapiere von Copper Quest und wird somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie profitieren. Dies stellt zudem einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann jederzeit ohne Ankündigung Wertpapiere von Copper Quest (oder vergleichbaren Unternehmen) kaufen oder verkaufen, was zu weiteren Interessenkonflikten führen kann. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher dürfen die in diesem Bericht enthaltenen Informationen nicht als Finanzanalyse oder Empfehlung ausgelegt werden, sondern als Werbung. Dieser Bericht ist als werbliche Publikation zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen sind die eigenen Ansichten des Autors und basieren auf Informationen, die er erhalten oder in der öffentlichen Domäne gefunden hat, und die als zuverlässig erachtet werden. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due Diligence der erhaltenen oder in der öffentlichen Domäne gefundenen Informationen durchgeführt. Rockstone und der Autor dieses Berichts garantieren weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Inhalte dieses Berichts noch deren Eignung für einen bestimmten Zweck. Schließlich garantieren Rockstone und der Autor nicht, dass eines der in diesem Bericht genannten Unternehmen die erwartete Entwicklung nimmt, und jegliche Vergleiche mit anderen Unternehmen können ungültig sein oder keine Wirkung entfalten. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig durch. Wenn Sie nicht allen Bestimmungen des Haftungsausschlusses zustimmen, rufen Sie diese Website oder eine ihrer Seiten einschließlich dieses Berichts in Form eines PDF nicht auf. Durch die Nutzung dieser Website und/oder dieses Berichts, unabhängig davon, ob Sie den Haftungsausschluss tatsächlich lesen, gelten Sie als mit diesem einverstanden. Die bereitgestellten Informationen sind bildend und allgemeiner Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Copper Quest Exploration Inc., Tradingview, Stockwatch und aus der öffentlichen Domäne. Das Titelbild wurde von 123rf.com bezogen und lizenziert.