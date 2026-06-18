Himax Technologies - Aktie gewinnt kräftig - 18.06.2026

Die Himax Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,08 % auf 15,700€. Damit gewinnt die Aktie +0,900 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Himax Technologies Aktie. Nach einem Plus von +2,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 15,700€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Himax Technologies ist ein taiwanischer Anbieter von Display-Treiber-ICs und Imaging-Lösungen für Smartphones, Automotive, TVs, AR/VR und Industrie-Displays. Kernprodukte: TDDI-, AMOLED-, Automotive- und 3D-Sensing-Chips. Starke Position in Nischen- und Automotive-Displays. Wichtige Wettbewerber: Novatek, Synaptics, Samsung, BOE-Tochterfirmen. USP: breite IP-Basis, enge OEM-Beziehungen, Stärke bei Automotive- und AR/VR-Treibern.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Himax Technologies investiert war, konnte einen Gewinn von +91,14 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Himax Technologies Aktie damit um +2,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Himax Technologies bisher ein Plus von +117,27 %.

Himax Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,03 % 1 Monat -5,03 % 3 Monate +91,14 % 1 Jahr +91,14 %

Informationen zur Himax Technologies Aktie

Stand: 18.06.2026, 09:39 Uhr

Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,69 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Himax Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,53 %. Microchip Technology notiert im Plus, mit +1,94 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,23 %. NXP Semiconductors legt um +1,83 % zu

Himax Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.