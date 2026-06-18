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    Besonders beachtet!

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    Siemens Energy Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,20 % - 18.06.2026

    Am 18.06.2026 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um +4,20 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,20 % - 18.06.2026
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.06.2026

    Die Siemens Energy Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,20 % auf 166,20 zulegen. Das sind +6,70  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +2,51 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 166,20. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Siemens Energy einen Gewinn von +6,94 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Energy um +35,57 % gewonnen.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,77 %
    1 Monat -3,55 %
    3 Monate +6,94 %
    1 Jahr +83,64 %
    Stand: 18.06.2026, 09:42 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Siemens Energy: Technische Signale deuten eine Erholung an, 138–140 € gelten als Unterstützung, 150 € als Schlüsselmarke. Hohe Volumina und Rebounds sprechen für Gegenbewegung/Short-Covering. Fundamentale Debatten drehen sich um Auftragsbestand (~125 Mrd. €) vs. Marktkapitalisierung und mögliche Rückkäufe; CFO-Info in London wird erwartet; Zielzone 158–160 € wird diskutiert.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,48 Mrd. € wert.

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Stromversorgung im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz werde aggressiv vorangetrieben, schrieb Chad …

    Riesenauftrag: Deutschland baut wieder Offshore‑Konverter – 500 Jobs


    Mit der Vergabe eines Milliardenauftrags durch den Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz beginnt in Deutschland der Neubeginn des Baus großskaliger Offshore-Konverterplattformen. Ein Konsortium aus Siemens Energy und Neptun Smulders Offshore Renewables …

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    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    +3,90 %
    +19,77 %
    -3,55 %
    +6,94 %
    +83,64 %
    +607,67 %
    +524,62 %
    +671,87 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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