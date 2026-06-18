SpaceX Aktie steigt und bricht dann ein - 18.06.2026

Aber allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +24,58 %. Der Rücksetzer kommt somit nicht unerwartet, bei einem solch stark gestiegenen Wert.

Die SpaceX Aktie kann am heutigen Handelstag den anfänglichen Antieg nicht halten und bricht im Tagesverlauf massiv ein. Das Minus beträgt im Moment 7 % und der Aktienpreis liegt bei rund 154 €. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,58 % 1 Monat +24,58 % 3 Monate +24,58 % 1 Jahr +24,58 %

Stand: 18.06.2026, 09:43 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die stark volatile SpaceX-Aktie und die Bewertungsdebatte. Beiträge berichten von schnellen Kursverlusten und charttechnischer Unsicherheit, diskutieren fundamentale Szenarien wie Umsatzprognosen bis 2030 (bis 1 Billion USD) und daraus resultierende enorme Marktwert- und Kursziele; andere warnen vor Überbewertung und fokussieren auf Wachstum, Technologie und Zukunftsaussichten. Marktwert ca. 2,27 Bio USD; Kurs ca. 173 USD.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Bil. € wert.

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

-5,40 % +24,58 % -1,70 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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