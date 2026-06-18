EU-Kommissar
Sehe kein gelungenes gemeinsames Rüstungsprojekt
- Europäische Rüstungsindustrie leidet unter Zerklüftung
- Scheitern des FCAS symbolisiert fehlende Kooperation
- Zunahme nationaler Alleinbeschaffungen schwächt Europa
BERLIN (dpa-AFX) - EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius sieht bei Europas Verteidigungsindustrie große Probleme. "Wir tun uns immer noch schwer damit, gesamteuropäische Rüstungsprojekte zum Erfolg zu bringen", sagte der litauische Politiker dem "Spiegel". Bei der Raumfahrt klappe es gut mit der europäischen Zusammenarbeit. "Aber bei der Verteidigung fällt mir kaum ein gelungenes Projekt ein."
Das Scheitern des Kampfjet-Projektes FCAS zwischen Deutschland und Frankreich sei Teil dieser traurigen Tradition. Die Mitgliedsstaaten sollten zum Beispiel beim Bau eines gemeinsamen Luftverteidigungssystems, bei der Drohnenentwicklung oder bei der Planung eines neuen Kampfjets besser zusammenarbeiten.
Deutschland sei insoweit ein Vorbild, weil es so viel in seine Verteidigung investiere. "Entscheidend ist, dass höhere nationale Verteidigungsausgaben die Zersplitterung in Europa nicht weiter vergrößern. Wir beobachten, dass die Staaten Rüstungsgüter wieder verstärkt im Alleingang oder zu zweit beschaffen. Das ist keine gute Entwicklung", sagte Kubilius. Nicht nur Deutschland, sondern alle EU-Mitgliedsstaaten sollten europäischer handeln./rew/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,12 % und einem Kurs von 191,3 auf Tradegate (18. Juni 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +10,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 152,99 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von -3,77 %/+17,56 % bedeutet.
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Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0
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Hallo zusammen,
wenn ich mir die Wertschöpfungskette in der Luftfahrt ansehe, lande ich bei der Suche nach verlässlichen Cashflows recht schnell abseits der großen Airlines. Ein besonders spannendes Glied dieser Kette sind für mich die Triebwerkshersteller, allen voran MTU Aero Engines [WKN: A0D9PT].
Ich habe MTU im Rahmen meiner "Combilanalyse" (Kombination aus Dividenden- und Wertschöpfungsketten-Analyse) genauer unter die Lupe genommen und die Daten in einem FactSheet zusammengefasst (siehe Bild anbei).
Das Geschäftsmodell: Rasierer und Klinge Was MTU so stark macht, ist die Struktur der Einnahmen. Der Verkauf eines neuen Triebwerks bringt oft nur geringe Margen. Das eigentliche Geld wird in den 30 Jahren danach verdient: durch hochprofitable, vertraglich gesicherte Wartungsarbeiten und den Verkauf von Ersatzteilen. MTU ist durch Beteiligungen an globalen Triebwerksprogrammen quasi auf Jahrzehnte an die weltweite Flugzeugflotte gekoppelt.
Ein Blick auf die Zahlen (FactSheet):
- Dividendenrendite: Mit 1,27 % auf den ersten Blick kein klassischer High-Yielder.
- Sicherheit: Die Payout-Quote auf den Free Cashflow liegt bei sehr gesunden 47,3 %. Die Dividende ist also operativ extrem gut gedeckt.
- Historie: Das 10-jährige Dividendenwachstum (CAGR) von 2,8 % p.a. ist solide, auch wenn Corona hier natürlich eine Delle hinterlassen hat (seit 2 Jahren wieder kontinuierliche Steigerungen).
- Performance: Auf 10 Jahre ein massiver Outperformer (+246 %), auf 1-Jahres-Sicht aktuell jedoch im Minus (-11 %).
Der Elefant im Raum: Die Risiken Der aktuelle Rücksetzer kommt nicht von ungefähr. Die finanziellen Belastungen durch Qualitätsmängel bei aktuellen Programmen (Stichwort: GTF-Rückrufe) drücken auf die Stimmung. Zudem schwebt langfristig die Frage nach neuen Antriebstechnologien im Raum.
Meine Frage an die Runde: Wie seht ihr das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell? Ist der Rücksetzer (-11 % auf 1 Jahr) für euch eine klare Einstiegschance in einen technologischen Burggraben, oder meidet ihr die Aktie, bis die aktuellen Rückruf-Themen bilanziell komplett verdaut sind?
(Den kompletten Check der gesamten Luftfahrt-Wertschöpfungskette inkl. aller FactSheets findet ihr übrigens hier: https://www.dividenden-wachstum.de/luftfahrt-aktien-wertscho…)
Freue mich auf eure Einschätzungen!
Um die 300 € aber ein guter Einstieg.