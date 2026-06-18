GOLDMAN SACHS stuft BMW auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 107 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes nahm am Donnerstag in Reaktion auf die Prognosesenkung vom Dienstag eine etwas konservativere Haltung ein. Die Kursreaktion hält der Experte aber für übertrieben. Die Nettoliquidität (Net Industrial Cash) der Münchner liege inzwischen über ihrem Marktwert./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 60,96EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Christian Frenes

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 107

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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