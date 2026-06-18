GOLDMAN SACHS stuft BMW auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 107 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes nahm am Donnerstag in Reaktion auf die Prognosesenkung vom Dienstag eine etwas konservativere Haltung ein. Die Kursreaktion hält der Experte aber für übertrieben. Die Nettoliquidität (Net Industrial Cash) der Münchner liege inzwischen über ihrem Marktwert./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 60,96EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 84
Kursziel alt: 107
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 84
Kursziel alt: 107
Währung: EUR
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