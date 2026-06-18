Jefferies senkt Ziel für Lanxess auf 14 Euro - 'Underperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 15,93 auf Tradegate (18. Juni 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -19,05 %/+12,08 % bedeutet.