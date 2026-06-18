ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Lanxess auf 14 Euro - 'Underperform'
- Jefferies senkt Kursziel auf 14 Euro für Lanxess
- Ebitda sank im Jahresvergleich um etwa zwei Prozent
- Analyst sieht für zweites Halbjahr weniger Nachfrage
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 16 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Dem Chemiekonzern sollte im zweiten Quartal die Entwicklung der Preise geholfen haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in seinem Ausblick vom Mittwochabend. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte indes wegen der schwachen Nachfrage im Jahresvergleich um zwei Prozent gesunken sein. Für das zweite Halbjahr ist er zudem für die Nachfrage pessimistischer als der Marktkonsens. Kurzfristig seien nur wenig Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 15,93 auf Tradegate (18. Juni 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -19,05 %/+12,08 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 14 Euro
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na na na! Im Gegensatz zu fast allen hier kehre ich meine Loser nicht unter den Tisch. Bei Anderen liest man immer nur im Nachhinein was sie für Helden sind mit ihren geilen Deals am Low gekauft und zum Höchstkurs verkauft, nie daneben gelegen, kein Buchverluste im Depot und natürlich auch keine realisiert...wer's glaubt wird...
Vollkommen richtig.! Das Problem, die Industrie wird nach der Kurzarbeit ihre Anlagen auch nicht mehr hochfahren.