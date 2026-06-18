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    ROUNDUP

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    Ukrainische Drohnen treffen Raffinerie in Moskau

    Für Sie zusammengefasst
    • Raffinerie in Moskau durch Drohnenangriff in Brand
    • Flugabwehr stoppte rund 180 Drohnen, einige trafen
    • Wohnhaus, Gartenmarkt und Hochhaus in Moskau beschädigt
    ROUNDUP - Ukrainische Drohnen treffen Raffinerie in Moskau
    Foto: Emphyrio - pixabay

    MOSKAU (dpa-AFX) - Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine Raffinerie in Brand geraten. Die Flugabwehr der russischen Hauptstadt habe rund 180 Drohnen abgefangen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. "Mehreren Drohnen ist es gelungen, die Moskauer Ölverarbeitungsanlage zu erreichen", räumte er zugleich auf seinem Telegramkanal ein. Laut dem unabhängigen Internetportal "Astra" gibt es mindestens fünf Brandherde in der Raffinerie. Auf in sozialen Medien geteilte Videos sind eine starke Explosion und mehrere Feuer zu sehen.

    Den offiziellen Angaben zufolge wurden auch ein Wohnhaus und ein großer Gartenfachmarkt in Moskau getroffen. Im Umland sei ebenfalls ein Hochhaus beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region Andrej Worobjow mit. Über Verletzte in Moskau und Umgebung ist bislang nichts bekannt.

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte in sozialen Netzwerken die Attacke auf die Raffinerie. Er bezeichnete den Angriff als Teil der ukrainischen "Langstrecken-Sanktionen". Das sei die gerechte Antwort auf die ständigen russischen Schläge gegen ukrainische Städte und Gemeinden, schrieb er.

    Große Anlage

    Die Ölraffinerie im Südosten Moskaus gehört zu Gazpromneft und ist eine der größten Anlagen in Russland mit einer Verarbeitungskapazität von elf Millionen Tonnen im Jahr. Sie deckt einen bedeutenden Teil der Treibstoffversorgung Moskaus ab.

    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Kremlchef Wladimir Putin befohlene Invasion des Landes. Dabei greift sie in den vergangenen Monaten vermehrt Raffinerien im russischen Hinterland an. Dies soll den angreifenden russischen Truppen die Treibstoffversorgung und Moskau die Kriegsfinanzierung erschweren./bal/DP/stw





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