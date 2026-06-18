Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 18.06. - CAC 40 stark +1,19 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.969,70 PKT und steigt um +0,65 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,94 %, Airbus +3,82 %, Siemens Energy +3,49 %
Flop-Werte: Scout24 -2,58 %, Mercedes-Benz Group -2,24 %, BMW -1,61 %
Der MDAX steht bei 32.712,78 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.
Top-Werte: AIXTRON +2,77 %, Hochtief +2,71 %, Deutsche Lufthansa +2,34 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -4,07 %, Schaeffler -3,26 %, K+S -3,04 %
Der TecDAX steht bei 3.944,02 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,94 %, AIXTRON +2,77 %, Elmos Semiconductor +1,86 %
Flop-Werte: CANCOM SE -5,49 %, Sartorius Vz. -4,07 %, TeamViewer -2,35 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:17) bei 6.321,00 PKT und steigt um +1,16 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,94 %, Airbus +3,82 %, Siemens Energy +3,49 %
Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -2,24 %, BMW -1,61 %, BASF -1,61 %
Der ATX bewegt sich bei 6.524,24 PKT und fällt um -0,52 %.
Top-Werte: Lenzing +5,66 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,07 %, OMV +0,71 %
Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -2,98 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,73 %, PORR -0,88 %
Der SMI steht bei 13.821,44 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.
Top-Werte: ABB +2,07 %, UBS Group +1,59 %, Amrize +0,81 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,60 %, Sika -1,13 %, Holcim -0,42 %
Der CAC 40 steht bei 8.466,46 PKT und gewinnt bisher +1,19 %.
Top-Werte: Airbus +3,82 %, LEGRAND +3,67 %, Schneider Electric +3,30 %
Flop-Werte: Carrefour -6,10 %, Pernod Ricard -1,53 %, DANONE -0,85 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.182,57 PKT und steigt um +1,16 %.
Top-Werte: Alfa Laval +2,13 %, ABB +2,07 %, Swedbank Shs(A) +2,05 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,44 %, Essity Registered (B) -0,96 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,49 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.255,00 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,15 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,78 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,75 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,18 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,33 %, Public Power -0,26 %
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