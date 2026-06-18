DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BASF SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns dürfte auf Jahressicht um fast ein Drittel gestiegen sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Donnerstag in einem Ausblick. Damit liegt sie leicht über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 48,61EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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