WARBURG RESEARCH stuft Mutares auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 46 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit dem niedrigeren Kursziel reagierte Stefan Augustin am Donnerstag auf Änderungen im Portfolio der Beteiligungsgesellschaft sowie auf eine Kapitalmaßnahme. Dies werde von konsolidierten neuen Akquisitionen nur in Teilen ausgeglichen./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 28,85EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: Mutares
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: Mutares
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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