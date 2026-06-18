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    WARBURG RESEARCH stuft Mutares auf 'Buy'

    WARBURG RESEARCH stuft Mutares auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 46 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit dem niedrigeren Kursziel reagierte Stefan Augustin am Donnerstag auf Änderungen im Portfolio der Beteiligungsgesellschaft sowie auf eine Kapitalmaßnahme. Dies werde von konsolidierten neuen Akquisitionen nur in Teilen ausgeglichen./bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:00 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 28,85EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Stefan Augustin
    Analysiertes Unternehmen: Mutares
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 41
    Kursziel alt: 46
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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